Inspection des réseaux d'égouts : Can-Explore lance une toute nouvelle technologie pour soutenir les municipalités de partout au Québec

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - Partout au Québec, les réseaux d'égouts sont de plus en plus vieillissants, ce qui donne des maux de tête aux municipalités avec la planification de leur entretien. Pour mieux les soutenir, l'entreprise Can-Explore annonce la commercialisation d'une toute nouvelle technologie, la ZIPCAM 360, une caméra unique en son genre qui permet une inspection plus rapide, plus efficace, à moindre coût et en temps réel des réseaux d'égouts.

Développée après plusieurs années de recherche par Can-Ex Technologies, la filiale de Can-Explore, la caméra d'inspection ZIPCAM 360 est une innovation majeure qui facilitera pour les municipalités la gestion de leurs actifs et leurs infrastructures. Alliant génie mécanique et génie logiciel, la caméra s'accompagne d'une application mobile pour le terrain et d'une application web pour la gestion et le traitement des données.

La ZIPCAM 360 de Can-Explore permet aux gestionnaires municipaux d'inspecter les égouts en temps réel, avec une qualité d'enregistrement en 4K à 360 degrés et directement à partir d'un camion combiné ou écureur. Performante et facile à utiliser, la ZIPCAM 360 aide les municipalités à :

Économiser du temps en obtenant un portrait clair et rapide de leur réseau d'égout ;

Gagner en autonomie en permettant à leur personnel de procéder en interne à la collecte de données d'inspection et au nettoyage simultané des conduites d'égouts, sans faire appel à des fournisseurs externes ;

Récolter des données précises et fiables, admissibles aux normes CERIU/NASSCO, sans recourir aux méthodes traditionnelles d'inspection qui demandent plus de temps, plus de ressources humaines et des dépenses supplémentaires ;

Avoir accès aux données en temps réel avec une plateforme d'analyse basée 100% sur le web, accessible de partout et en tout temps ;

Répondre aux besoins criants des municipalités pour optimiser la gestion de leurs actifs d'infrastructures.

La ZIPCAM 360 distribuée aux États-Unis pour inspecter les égouts des villes américaines

En mars dernier, Can-Explore a signé un partenariat avec le distributeur américain GapVax pour offrir sa nouvelle technologie aux villes américaines. En tant que distributeur exclusif de la ZIPCAM 360 aux États-Unis, GapVax fournira aux villes de nos voisins du Sud une solution complète pour l'inspection et le nettoyage des égouts, améliorant ainsi leur efficacité opérationnelle et tout réduisant leurs coûts d'entretien.

« Can-Explore est fière de repousser les limites de l'industrie avec une innovation technologique performante qui répond aux défis des municipalités alors que la plupart d'entre elles font face à des infrastructures vieillissantes ou désuètes. Contrairement aux autres caméras sur le marché, la ZIPCAM 360 offre une solution complète pour l'inspection des égouts. Cette caméra d'inspection est un outil technologique tout-en-un qui aidera les gestionnaires municipaux dans leurs prises de décisions et pour assurer la durabilité des actifs. Can-Explore est déterminée à ce que la caméra ZIPCAM 360 devienne la norme de l'industrie au Canada et aux États-Unis ! », a déclaré Louis Légaré-Lapointe, président de Can-Explore.

Pour en savoir plus sur la caméra ZIPCAM 360 et voir une démonstration : https://canex.tech/fr/zipcam-360/

À propos

Basée à Québec et fondée en 2014, Can-Explore est spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures grâce à des solutions révolutionnaires qui aident les municipalités, les entreprises et les institutions à maximiser la durabilité de leurs actifs. En plus de son offre de service intégrée, l'entreprise commercialise les outils développés par son équipe de recherche et développement. Ces produits sont mis en marché sous les filiales Can-Ex Technologies (caméra et logiciel d'inspection d'égout) et Tensio (surveillance autonome de bâtiments).

