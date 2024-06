Can-Explore annonce la vente de sa compagnie Tensio à Groupe Canam

QUÉBEC, le 5 juin 2024 /CNW/ - Can-Explore est fière d'annoncer la vente de sa compagnie Tensio à Groupe Canam, un fleuron québécois et leader mondial en conception de composants métalliques pour la construction. Tensio et Groupe Canam sont des partenaires de longue date, les deux entreprises collaboraient depuis 2020 dans la surveillance autonome des bâtiments.

L'entente conclue permettra à Can-Explore de concentrer ses efforts sur ses activités de service ainsi que sur la commercialisation des produits de sa filiale Can-Ex Technologies. L'entreprise continuera de développer des projets d'innovation dans la gestion des actifs, en plus de soutenir des initiatives répondant aux besoins de ses clients et de ses partenaires.

La vente de Tensio représente pour Can-Explore l'aboutissement d'un travail acharné de plusieurs années. Tensio est née suivant la volonté de combler un besoin important chez sa clientèle. Ce besoin s'est avéré être présent dans l'ensemble de l'industrie. Grâce à un effort continu, soutenu et collectif de toute l'équipe de Tensio, la valeur d'une telle technologie a été reconnue par Groupe Canam. Les vastes ressources de Groupe Canam ainsi que leur expertise permettront à Tensio de rejoindre de nouveaux marchés et de développer davantage son offre.

« La vente de Tensio à Groupe Canam est une étape naturelle dans notre mission d'innover et de faire mûrir des idées jusqu'à leur plein potentiel. Vendre une de nos innovations à un fleuron québécois est une grande source de fierté pour toute notre équipe et une marque de reconnaissance pour Can-Explore pour tout le travail accompli. Pour nous, c'est la preuve que l'innovation au Québec n'a pas de limites et que tout est possible quand on croit au plein potentiel de nos produits », a déclaré Louis Légaré-Lapointe, président de Can-Explore.

À propos de Can-Explore

Basée à Québec et fondée en 2014, Can-Explore est spécialisée dans la gestion des actifs d'infrastructures grâce à des solutions révolutionnaires qui aident les municipalités, les entreprises et les institutions à maximiser la durabilité de leurs actifs. En plus de son offre de service intégrée, l'entreprise commercialise les outils développés par son équipe de recherche et développement. Ces produits sont mis en marché sous la filiale Can-Ex Technologies (caméra et logiciel d'inspection d'égout).

À propos de Groupe Canam

Groupe Canam se spécialise dans la conception et la fabrication de composants métalliques pour l'industrie de la construction en Amérique du Nord. Fondée en 1960, l'entreprise exerce ses activités dans les domaines des bâtiments et des infrastructures et offre une gamme complète de produits et services destinés à des projets de construction commerciaux, industriels et institutionnels.

Renseignements: Véronique L'Italien, Responsable des communications, Can-Explore, [email protected], 418 871-0045, poste 126