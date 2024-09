Inscrivez-vous dès aujourd'hui au Grand Rendez-vous de la CNESST à Montréal!

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - La Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST) est très heureuse d'inviter les employeurs ainsi que les travailleuses et travailleurs de tout le Québec à prendre part à son Grand Rendez-vous, qui se tiendra les 6 et 7 novembre prochain, au Palais des congrès de Montréal.

Les ateliers du Grand Rendez-vous : déjà une formule incontournable

Forts du succès connu l'année dernière, les ateliers sont de retour pour une deuxième édition durant un après-midi de précongrès, le 6 novembre. Les personnes inscrites pourront explorer en détail des sujets précis et participer à des activités axées sur la collaboration et les échanges. Parmi les sujets qui seront traités, notons entre autres l'appréciation du risque en sécurité des machines, la création d'un milieu de travail favorable à la santé et au mieux-être et la construction d'un arbre des faits pour expliquer la survenue d'un accident.

Programmation du 7 novembre

Toutes les activités préférées des participants et participantes seront réunies lors de la journée officielle du Grand Rendez-vous :

Conférence d'ouverture sur le stress et ses effets sur la mémoire offerte gratuitement par Sonia Lupien , neuroscientifique, professeure, auteure et chercheuse de renommée internationale

sur le stress et ses effets sur la mémoire offerte gratuitement par , neuroscientifique, professeure, auteure et chercheuse de renommée internationale Colloque proposant 10 conférences présentées par des experts et portant sur des enjeux d'actualité ou sur des thématiques variées répondant à des besoins soulevés par les milieux de travail Seront notamment abordés des sujets comme la prévention de la violence conjugale au travail, les actions à poser pour favoriser un retour au travail sain et durable, la réalisation d'enquêtes pour harcèlement, l'impact de l'intelligence artificielle sur la santé psychologique des travailleurs, la manutention de charges et l'utilisation d'exosquelettes

présentées par des experts et portant sur des enjeux d'actualité ou sur des thématiques variées répondant à des besoins soulevés par les milieux de travail Un dîner-conférence intitulé De zéro blessure par choix à 100 % santé et performance : mission possible? , animé par Alain Ponsard , conférencier international en santé et sécurité du travail

intitulé , animé par , conférencier international en santé et sécurité du travail Sal on gratuit réunissant quelque 200 exposants présents pour offrir des solutions aux entreprises et organisations diverses. Des experts de la CNESST sur place pour répondre à vos questions

réunissant présents pour offrir des solutions aux entreprises et organisations diverses.

Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'événement clé en matière de travail au Québec!

Joignez-vous aux centaines d'employeurs, de travailleuses et de travailleurs qui seront réunis pour l'occasion afin de développer leurs compétences, de s'inspirer des meilleures pratiques et des dernières innovations en matière de travail, et de développer leur réseau professionnel.

Relayez l'invitation à vos collègues, à votre personnel et aux membres de votre réseau, et contribuez ainsi à mettre de l'avant l'importance de s'outiller en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et sécurité du travail.

Pour en savoir plus sur le Grand Rendez-vous de la CNESST, édition Montréal 2024, visitez la page Web de l'événement.

S'outiller. Prévenir.

Soutenir les milieux de travail en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail est l'objectif premier de la CNESST. Lieu privilégié de réseautage et d'apprentissage, tant pour les employeurs que pour les travailleurs, le Grand Rendez-vous de la CNESST a acquis une solide réputation qui en fait LA référence en matière de travail au Québec.

La CNESST, votre porte d'entrée en matière de travail

La CNESST offre aux employeurs ainsi qu'aux travailleurs et aux travailleuses une porte d'entrée unique et une expertise intégrée en matière de normes du travail, d'équité salariale et de santé et de sécurité du travail. Sa structure de gouvernance est paritaire. Elle a notamment pour mission de gérer le Fonds de la santé et de la sécurité du travail, un fonds entièrement autofinancé dont elle est fiduciaire.

