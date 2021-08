Inscrivez-vous au Triathlon-Duathlon de Boucherville 2021

Un incontournable pour les athlètes et pour la relève Avec plus de 1 300 participants lors de sa dernière édition, le Triathlon-Duathlon de Boucherville est certes un incontournable à inscrire à son agenda sportif. Connaissant un succès grandissant à travers le Québec et notamment à l'extérieur de la belle province, l'événement offre un grand nombre de catégories, permettant ainsi à des jeunes et à des adultes de niveau débutant à expert d'y participer, en plus d'être l'un des derniers de la saison au calendrier de Triathlon Québec.

L'événement inclut des épreuves sprint et super sprint pour les disciplines du triathlon ainsi que de l'initiation et du sprint pour le duathlon. Les jeunes sont à l'honneur cette année. Nous sommes également fiers d'annoncer que l'événement accueillera la Coupe Québec en duathlon olympique ainsi que la série collégial/universitaire en duathlon.

Triathlon

Natation Vélo Course Frais Triathlon sprint (16+) 750 m 20 km 5 km 100 $ Triathlon super-sprint (16+) 375 m 10 km 2,5 km 50 $ Triathlon jeunesse

Natation Vélo Course Frais U15 (14-15 ans) 375 m 10 km 2,5 km 50 $ U13 (12-13 ans) 375 m 10 km 2,5 km 50 $ Jeunesse 4 - U11 et U13 (10 à 13 ans) 200 m 5 km 1,5 km 40 $ Jeunesse 3 - U9 et U11 (8 à 11 ans) 100 m 3 km 1 km 35 $ Jeunesse 2 - U7 et U9 (6 à 9 ans) 50 m 1,5 km 500 m 30 $

Course Vélo Course Frais Duathlon olympique (18+) Coupe Québec 10 km 40 km 5 km 100 $ Duathlon sprint (16+) 5 km 20 km 2,5 km 100 $ Duathlon initiation (12+) 2,5 km 10 km 1,25 km 50 $

Le prix affiché est pour les membres de Triathlon Québec. Des frais de participants s'appliquent pour les non-membres. Taxes et frais de transactions en sus.

« Depuis sa première édition en 2016, la participation au Triathlon-Duathlon de Boucherville n'a cessé de croître. La Ville est heureuse de mettre en œuvre des moyens pour démocratiser les saines habitudes de vie en rendant le sport accessible à tous. Le succès de cet événement est attribuable à la mobilisation des membres du comité organisateur, des bénévoles et des employés de l'administration municipale ainsi qu'à vous chers participants!

Cet événement prône également des valeurs d'entraide et de solidarité puisqu'il sert de levier financier pour trois organismes de Boucherville qui accomplissent un travail fort important au sein de la communauté : le Centre de Répit-Dépannage aux Quatre Poches, la Fondation Source Bleue et la Fondation Jeanne-Crevier. C'est avec bonheur que nous avons remis au fil des ans, près de 200 000 $ à ces organismes, répartis en parts égales.

Après une année de pause en raison de la situation sanitaire entourant la COVID-19, il nous fait plaisir de vous inviter à participer à cette 5e édition! », de mentionner Jean Martel, maire de Boucherville et triathlonien.

Prix et distinctions

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville a été récompensé à deux reprises en 2018 : il a reçu le prix Excellence, accompagné d'un trophée Otium décerné par l'Association québécoise du loisir municipal (AQLM), et, lors du dernier Gala Triathlon Québec, il fut déclaré grand gagnant dans la catégorie Événement - niveau provincial 2018 qui regroupait le Triathlon de Gatineau, le Triathlon Esprit de Montréal et le Triathlon Nitek Laser de Nicolet. L'événement s'est également retrouvé finaliste pour la Coupe VVS Réal Lacombe des Prix d'excellence du Réseau québécois des Villes et Villages en santé (RQVVS).

Un événement sportif caritatif qui fait une réelle différence

Participer au Triathlon-Duathlon de Boucherville, c'est appuyer un événement d'une grande qualité où des athlètes de tous les niveaux se rencontrent pour concourir. C'est aussi affirmer haut et fort qu'en tant que membres de la communauté, nous répondons présents lorsque d'autres en ont besoin, et qu'ensemble, nous sommes plus forts.

Cet événement sportif caritatif permet à la Ville de partager les dons reçus en parts égales entre trois organismes humanitaires de Boucherville qui accomplissent un travail fort important au sein de la communauté bouchervilloise.

Le Triathlon-Duathlon de Boucherville s'adresse à TOUS! Que vous soyez débutant ou expert, vous trouverez parmi l'une des catégories offertes, celle qui vous conviendra.

Triathlon-Duathlon de Boucherville

Dimanche 3 octobre 2021

Parc Pierre-Laporte (490, chemin du Lac, Boucherville)

Beau temps, mauvais temps!

Pour vous inscrire, rendez-vous au boucherville.ca/triathlon. Au plaisir de vous accueillir le 3 octobre prochain!

