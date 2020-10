Le plus important producteur aurifère australien souligne sa nouvelle inscription à la cote de la TSX en ouvrant virtuellement les marchés

TORONTO, le 13 oct. 2020 /CNW/ - La Bourse de Toronto (TSX) a annoncé aujourd'hui que les titres de Newcrest Mining Limited (Newcrest), le plus important producteur aurifère en Australie, sont négociés à sa cote depuis ce matin sous le symbole NCM. Newcrest est l'un des plus grands producteurs d'or au monde et fait maintenant partie des plus importantes sociétés cotées à la TSX sur le plan de la capitalisation boursière.

« Nous sommes fiers d'accueillir Newcrest à la Bourse de Toronto, première place boursière pour les sociétés minières au monde, a déclaré Loui Anastasopoulos, président de la formation de capital au Groupe TMX. Une inscription à la TSX donnera à la société un accès efficace à de nouveaux investisseurs en Amérique du Nord et en Europe. Nous sommes impatients d'appuyer la société dans la réalisation de sa stratégie d'expansion internationale. »

Établie à Melbourne en Australie, Newcrest détient et exploite des mines en Autralie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Canada. Newcrest détient un portefeuille prometteur de projets d'exploration de mines existantes et nouvelles. Elle est connue pour ses grandes capacités techniques d'exploration, de foudroyage souterrain à grande profondeur et de traitement métallurgique.

Le directeur général et chef de la direction de Newcrest, Sandeep Biswas : « Une inscription dans un marché nord-américain est un élément de notre stratégie de croissance dans les Amériques, par suite de l'acquisition de 70 % de la mine Red Chris au Canada en 2019 et de nos investissements en Équateur. Nous avons observé une hausse de l'intérêt des investisseurs nord-américains pour le secteur aurifère au cours de six derniers mois. Il est judicieux, compte tenu de notre large bassin d'actionnaires nord-américains, que les titres de Newcrest soient négociés dans ce fuseau horaire. Nous croyons qu'une inscription à la TSX améliorera la notoriété mondiale de notre société et qu'elle élargira notre accès au bassin important de capitaux nord-américains. »

Pour souligner la nouvelle inscription, M. Biswas et l'équipe de Newcrest se sont joints à John McKenzie, chef de la direction du Groupe TMX, pour ouvrir virtuellement les marchés ce matin.

Au 31 août 2020, 1 129 sociétés minières étaient inscrites à la cote de la TSX ou de la Bourse de croissance TSX, totalisant une capitalisation boursière de 523 milliards de dollars. Parmi elles, on comptait 95 sociétés étrangères, dont la capitalisation boursière totalisait 105 milliards de dollars.

À propos du Groupe TMX (TSX : X)

