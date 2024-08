MONTRÉAL, le 6 août 2024 /CNW/ - Inscora, une startup montréalaise qui offre des solutions automatisées d'évaluation des cyberrisques et de soutien aux ventes pour les courtiers en cyberassurance, a levé 2 millions de dollars en financement. Cette ronde de financement a été menée par Luge Capital, avec la participation de Desjardins Capital, Accelia Capital, Inovia Capital et d'anges investisseurs du secteur de la cybersécurité.

Fondateurs d'inscora (Groupe CNW/inscora)

L'entreprise a été fondée par Gabriel Tremblay, un entrepreneur en cybersécurité ayant fondé précédemment Delve Labs (acquis par Secureworks), ainsi que par Pierre-David Oriol, ancien vice-président du produit chez Delve Labs, et Guillaume Raymond, ancien directeur de l'ingénierie chez Dialogue, une entreprise de télémédecine (acquise par Sunlife).

Inscora donne aux courtiers en assurance une approche de courtage de nouvelle génération. Elle leur permet d'évaluer avec facilité et précision la posture de cyberrisques d'une entreprise, d'aider leurs clients à adopter les meilleures pratiques en matière de cybersécurité et d'accélérer considérablement le processus de soumission en cyberassurance. Le résultat final est une amélioration significative de la valeur apportée aux clients, des primes mieux adaptées aux risques et un taux de conversion des ventes plus élevé.

"Nous avons passé notre carrière à développer des produits qui aident les organisations à se protéger contre les cyberattaques. Inscora représente une opportunité unique d'appliquer cette expertise au domaine en constante évolution de la cyberassurance et d'améliorer l'efficacité des courtiers en assurance ainsi que la sécurité des clients assurés. Nous sommes fiers et reconnaissants d'avoir le soutien de ces investisseurs pour nous aider à faire notre entrée sur le marché," a déclaré Gabriel Tremblay, PDG et cofondateur d'Inscora.

"Nous avons pu directement constater à quel point l'achat de cyberassurance peut être complexe et dépourvu d'outils pour guider les clients dans la mise en œuvre de mesures de sécurité plus robustes au sein de leurs organisations. Inscora résout ces deux problèmes importants pour soutenir l'industrie de la cyberassurance en constante évolution," déclare David Nault, associé général chez Luge Capital.

Les fonds levés lors de cette ronde de financement seront utilisés pour développer davantage la plateforme d'Inscora, agrandir l'équipe et lancer le produit au Canada et aux États-Unis. Inscora collabore déjà avec certains acteurs de l'industrie de l'assurance dans le cadre de son programme d'essai préliminaire. Pour plus de détails, veuillez contacter Inscora.

Contact : Gabriel Tremblay, CEO, Inscora inc., [email protected], https://inscora.com