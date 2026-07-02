Inondations à Ottawa : Le Bureau d'assurance du Canada donne des conseils importants en matière d'assurance pour les résidents touchés

Une ligne d'assistance et des ressources sont désormais offertes pour aider les résidents dans leurs démarches de réclamation et de recouvrement

OTTAWA, ON, le 2 juill. 2026 /CNW/ - En réponse aux intempéries et aux inondations récentes qui ont frappé Ottawa, le Bureau d'assurance du Canada (BAC) fournit des renseignements et des conseils importants en matière d'assurance à l'intention des résidents touchés. Le BAC a également lancé son Pavillon mobile d'assistance communautaire virtuelle (V-CAMP) pour offrir un soutien et des conseils personnalisés en temps réel.

« Les vastes inondations qui touchent les communautés de la région d'Ottawa ont des répercussions importantes sur les résidents, les familles et les entreprises, et nos pensées accompagnent toutes les personnes qui en subissent les conséquences », a déclaré Anne Marie Thomas, directrice, Relations avec les consommateurs et l'industrie, BAC. « Nous remercions les premiers intervenants, les responsables des services d'urgence et les équipes municipales qui travaillent à protéger les vies et les biens dans les communautés touchées. À mesure que les eaux de crue se retirent et que la reprise commence, les personnes ayant subi des dommages doivent communiquer avec leur assureur pour entamer le processus de réclamation. Les personnes ayant des questions générales sur l'assurance peuvent communiquer avec le Centre d'information aux consommateurs du BAC, au 1 844 227-5422. »

Renseignements sur la garantie d'assurance pour les résidents concernés :

Refoulement d'égout : Les dégâts d'eau au sous-sol attribuables à un refoulement d'égout ne sont couverts que si vous avez souscrit une garantie facultative précise contre le refoulement d'égout.

Les dégâts d'eau au sous-sol attribuables à un refoulement d'égout ne sont couverts que si vous avez souscrit une garantie facultative précise contre le refoulement d'égout. Dommages causés par une inondation de plaine : Ils se produisent quand des masses d'eau, comme des rivières, débordent sur des terres sèches. Cette garantie facultative est largement proposée au Ontario, mais elle comporte souvent des limites de couverture et peut ne pas être offerte si vous vivez dans une plaine inondable connue ou dans une zone à haut risque.

Ils se produisent quand des masses d'eau, comme des rivières, débordent sur des terres sèches. Cette garantie facultative est largement proposée au Ontario, mais elle comporte souvent des limites de couverture et peut ne pas être offerte si vous vivez dans une plaine inondable connue ou dans une zone à haut risque. Fuites d'eau provenant du toit : Les dommages causés à l'intérieur de votre logement par des fuites d'eau provenant du toit sont habituellement couverts par une police d'assurance habitation standard. Cependant, les dommages au toit lui-même ne sont pas couverts s'ils sont le fruit de l'usure ou d'un manque d'entretien.

Les dommages causés à l'intérieur de votre logement par des fuites d'eau provenant du toit sont habituellement couverts par une police d'assurance habitation standard. Cependant, les dommages au toit lui-même ne sont pas couverts s'ils sont le fruit de l'usure ou d'un manque d'entretien. Inondations côtières et ondes de tempête : En règle générale, les polices d'assurance habitation et entreprise ne couvrent pas les dommages causés par les inondations côtières ou les ondes de tempête.

En règle générale, les polices d'assurance habitation et entreprise ne couvrent pas les dommages causés par les inondations côtières ou les ondes de tempête. Dommages causés par le vent : Les dommages causés aux logements par le vent sont généralement couverts. Cette couverture englobe les dommages attribuables aux débris projetés ou aux branches ou arbres tombés, ou les dommages causés par l'eau qui s'infiltre par des brèches occasionnées lors d'une tempête.

Les dommages causés aux logements par le vent sont généralement couverts. Cette couverture englobe les dommages attribuables aux débris projetés ou aux branches ou arbres tombés, ou les dommages causés par l'eau qui s'infiltre par des brèches occasionnées lors d'une tempête. Frais de subsistance supplémentaires : Dans certaines circonstances, les propriétaires qui ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de dommages assurés ont droit à une indemnité pour leurs frais de subsistance supplémentaires.

Dans certaines circonstances, les propriétaires qui ne peuvent pas rentrer chez eux en raison de dommages assurés ont droit à une indemnité pour leurs frais de subsistance supplémentaires. Dommages aux véhicules : Si vous avez souscrit une garantie d'assurance automobile sans collision ni versement ou tous risques, les dommages causés à votre véhicule par le vent sont généralement couverts. Comme cette garantie est facultative, vérifiez votre police.

La garantie peut varier selon l'assureur et la police. Nous encourageons les titulaires de police à prendre connaissance des conditions générales de leur contrat et à consulter leur représentant en assurance afin de vérifier leur garantie.

Conseils pour entamer le processus de réclamation :

Dès que tous les dangers sont écartés, suivez ces conseils pour entamer le traitement de votre demande d'indemnisation :

Évaluez et décrivez les dommages. Prenez des photos (elles peuvent être utiles).

Appelez votre conseiller en assurance ou le service des sinistres de votre assureur pour déclarer votre sinistre.

Dans la mesure du possible, rassemblez les preuves d'achat, les photos, les reçus et les garanties de vos biens. Conservez les articles endommagés, sauf s'ils présentent un risque pour la santé.

Conservez vos notes. Fournissez des informations le plus détaillées possible.

N'oubliez pas de conserver tous les reçus de nettoyage.

Si vous avez dû quitter votre domicile, conservez les justificatifs de vos frais de subsistance supplémentaires. Demandez à votre conseiller en assurance si vous êtes couvert pour les frais de subsistance supplémentaires et pendant combien de temps.

Titulaires d'une police d'assurance commerciale :

La garantie « perte d'exploitation » s'applique généralement en cas de dommages matériels directs subis par votre entreprise ou par une entreprise voisine, entraînant la fermeture de votre établissement. Renseignez-vous auprès de votre conseiller en assurance pour savoir si votre assurance perte d'exploitation couvre ce type de situation.

Si vous avez des questions sur votre garantie, communiquez avec votre représentant en assurance.

Résidences saisonnières ou secondaires :

Dès qu'il n'y a plus de danger, inspectez les résidences saisonnières ou secondaires et signalez tout dommage à votre assureur dès que possible. La couverture ou les limites d'une police d'assurance pour ces biens peuvent être différentes de celles d'une police d'assurance habitation principale. Relisez votre police d'assurance ou vérifiez auprès de votre assureur la couverture dont vous bénéficiez.

V-CAMP du BAC :

Les assureurs jouent le rôle de « seconds intervenants » pendant la période de rétablissement qui suit une catastrophe. Le V-CAMP du BAC regroupe des professionnels de l'assurance au Centre d'information aux consommateurs du BAC au 1-844-2ask-IBC (1 844 227 5422) et à [email protected] pour répondre aux questions générales des consommateurs sur leurs polices d'assurance habitation, entreprise ou auto. Ces personnes peuvent également consulter la page Web Les inondations et l'assurance du BAC pour en savoir plus sur l'assurance et les différentes étapes de la procédure de réclamation.

À propos du Bureau d'assurance du Canada

Créé en 1964, le Bureau d'assurance du Canada est l'association sectorielle nationale qui représente les assureurs habitation, automobile et entreprise du Canada. Ses sociétés membres représentent la vaste majorité du marché hautement concurrentiel de l'assurance de dommages au Canada.

À titre de défenseur des assureurs de dommages privés au Canada, le BAC collabore avec les gouvernements, les organismes de réglementation et les intervenants pour soutenir un environnement concurrentiel afin que l'industrie de l'assurance de dommages continue de protéger les Canadiens des risques auxquels ils sont exposés aujourd'hui et seront exposés à l'avenir.

Le BAC est d'avis que les Canadiens valorisent et méritent une industrie de l'assurance de dommages privée sensible et résiliente qui offre des solutions d'assurance tant aux particuliers qu'aux entreprises.

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SOURCE Bureau d'assurance du Canada

Contact pour les médias : Brett Weltman, Directeur, Relations avec les médias, BAC, [email protected]