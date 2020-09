Innover pour alimenter la relance économique et créer des emplois - Fruit d'Or investit 17,5 M$ pour accroître la capacité de son usine de Plessisville

L'agrandissement de 25 000 pi2 et l'ajout de deux nouvelles lignes de production, dont une ligne de canneberges séchées (entières ou sans sucre ajouté) ainsi qu'une ligne de tri automatisé en continu, s'inscrivent dans le plan stratégique de l'entreprise pour maintenir une croissance soutenue au cours des prochaines années. Le fleuron québécois qui exporte ses produits dans plus d'une cinquantaine de pays à travers le monde soulignera d'ailleurs son 20e anniversaire en 2021.

Récolter le fruit de ses talents

Si Fruit d'Or s'impose aujourd'hui comme un acteur de premier plan dans la transformation des petits fruits au Québec, c'est grâce à ses 420 employés dévoués dans le groupe ainsi qu'à ses cinq sites de production. L'investissement de 17,5 M$ à l'usine de Plessisville permettra de créer vingt-cinq nouveaux emplois dans les domaines de l'opération-usine, de la qualité, de l'automatisation et de l'ingénierie. Fruit d'Or offre un environnement de travail où il fait bon de se réaliser et où l'équipe est au cœur des priorités communes. Plusieurs possibilités d'emploi sont actuellement offertes et tous les détails sont présentés dans la section Carrières du site web.

En bref

Fruit d'Or investit 17,5 M$ pour :

Procéder à l'agrandissement de 25 000 pi 2 de ses installations (superficie totale du site de plus de 200 000 pi 2 ) ;

Optimiser sa capacité de production par l'ajout de deux nouvelles lignes de transformation : 1. Canneberges séchées entières ou sans sucre ajouté ; 2. Tri automatisé en continu ;



Automatiser certains procédés ;



Mettre de l'avant ses produits à valeur ajoutée ;

Création de 25 nouveaux emplois ;

Le début de la construction est prévu en novembre 2020 et la mise en service du projet, à l'hiver 2021.

Citations

« Fruit d'Or est extrêmement heureuse d'annoncer ce projet d'investissement majeur qui alimentera notre croissance au cours des prochaines années ainsi que notre capacité à innover. Avec l'accroissement de la capacité des installations de Plessisville, Fruit d'Or s'assure de pouvoir continuer à offrir le meilleur de nos petits fruits partout dans le monde et à stimuler l'économie de la région du Centre-du-Québec. »

-Martin Le Moine, président de Fruit d'Or

« Depuis ses débuts, Fruit d'Or se démarque par sa capacité à façonner les nouvelles tendances alimentaires avec des produits d'avant-garde et à miser sur les nouvelles technologies pour accroître l'efficacité de sa production. Avec les nouvelles lignes de production, nous serons plus à même de répondre à la demande qui ne cesse de croître partout dans le monde et aux aspirations sans limites de notre équipe qui est à la base de notre succès. »

-Carl Blouin, Vice-président exécutif, directeur général de Fruit d'Or

À propos de Fruit d'Or

Chef de file dans la transformation des petits fruits, Fruit d'Or est numéro un au monde pour la transformation de canneberges biologiques et le deuxième plus grand transformateur de bleuets sauvages biologiques. La très grande majorité de ses petits fruits proviennent de producteur solidement établis au Québec. Cette structure d'approvisionnement lui permet d'assurer une distribution rapide et fiable dans plus de 50 pays.

