INNOVER DANS LE MILIEU DE LA SÉCURITÉ - DFense Fortress dévoile sa barrière anti-véhicule bélier

Une reprise des activités : une sécurité accentuée Alors que la pandémie de la COVID-19 a occasionné l'annulation de plusieurs événements d'envergure, de nombreux rassemblements (compétitions sportives, festivals, spectacles, sommets gouvernementaux, etc.) seront prévus dans les mois et les années à venir. Malgré les précautions prise par les organisateurs de ce type d'événement, le risque d'attentat est malheureusement toujours présent. Avec son tout nouveau produit, DFense Fortress souhaite s'allier aux promoteurs afin d'assurer la sécurité des participants. En plus de dissuader les personnes malveillantes, les barrières anti-véhicules béliers permettent le passage rapide des véhicules d'urgences en cas d'interventions nécessaires.

« Comme tout le monde, mon équipe et moi sommes très sensibles aux attentats qui surviennent à l'échelle planétaire. Grâce à nos barrières, nous offrons une alternative aux promoteurs d'événements extérieurs pour assurer la sécurité de tous ceux et celles qui pourraient se trouver sur les lieux. Ce produit permettra certainement de limiter les attaques utilisant des véhicules pour foncer dans les foules, un type d'attentat qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur, souligne John Graziadei, président de DFense Fortress.

Une première en Amérique du Nord

Inspirés par les barrières européennes, les fondateurs de l'entreprise ont travaillé très fort pour améliorer le produit et en faire une version 100% canadienne pouvant s'adapter à une multitude d'éventualités. En plus d'être modulables, amovibles et faciles à installer, le produit de DFense Fortress permet d'immobiliser un véhicule en quelques mètres seulement.

« C'est une véritable avancée dans le milieu de la sécurité en Amérique du Nord », affirme Sylvain Cloutier, directeur au développement des affaires chez DFense Fortress. S'adressant principalement aux organisateurs d'événements extérieurs, aux municipalités, aux services de police, à la défense nationale et à la sécurité publique, les barrières sont un atout de taille pour assurer un périmètre de sécurité. « La sécurité des gens devrait être prioritaire lors d'événement d'envergure et DFense Fortress est heureux de proposer un produit de qualité qui peut jouer un rôle majeur dans notre société. » soulève M. Cloutier.

SOURCE Dfense Fortress inc

Renseignements: John Graziadei, Président, Tél : 438-379-1298, Courriel : [email protected]; Site Web: www.dfensefortress.com