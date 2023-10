Innovation en aérospatiale au Québec - Établissement de l'ÉTS sur la Rive-Sud de Montréal

L'ÉTS, dont la mission première est le développement technologique et économique du Québec, est particulièrement fière de pouvoir collaborer avec la Ville de Longueuil et de compter sur le leadership et la vision de son administration pour assurer le développement d'un pôle d'innovation de premier plan pour le Québec.

Citations

« L'arrivée à Longueuil de l'ÉTS témoigne de notre engagement à contribuer au développement économique et technologique du Québec et à soutenir les besoins de l'industrie. Je me réjouis de cette collaboration stratégique avec la Ville de Longueuil, l'ÉNA et le CTA, qui permettra de renforcer l'écosystème de formation et de recherche pour former un pôle d'excellence unique combinant formation collégiale et universitaire, recherche et innovation en aérospatiale. »

François Gagnon, directeur général et chef de la direction de l'École de technologie supérieure

« Nous saluons l'intention de l'ÉTS de s'établir à Longueuil, un partenaire privilégié du cégep Édouard-Montpetit, de l'ÉNA et du CTA. La proximité de nos deux établissements favorisera le développement et la mise en œuvre de projets structurants non seulement pour notre communauté étudiante et enseignante ainsi que pour nos équipes de recherche, mais également pour l'industrie aérospatiale du Québec et pour la population de Longueuil. Ensemble, nous constituerons un pôle de formation en enseignement supérieur et de recherche en aérospatiale attractif, innovant et tourné vers l'avenir. »

Sylvain Lambert, Directeur général du Cégep Édouard Montpetit et de l'École nationale d'aérotechnique (ÉNA)

« C'est avec grand plaisir que nous accueillons la nouvelle de la venue de l'ÉTS sur notre territoire. L'arrivée d'une institution comme l'ÉTS à Longueuil est un signal fort de notre positionnement en tant que pôle académique d'importance avec des établissements postsecondaires universitaires et collégiaux, sans compter nos centres de recherche de renom. La volonté de faire de Longueuil un lieu privilégié pour la formation, la recherche et l'innovation en aérospatiale au Québec démontre une fois de plus notre proactivité envers l'obtention de la désignation officielle de zone d'innovation. Le message est clair : l'écosystème longueuillois travaille en étroite collaboration dans le développement de cette future zone. L'arrivée de l'ÉTS ne fait que renforcer cette synergie. C'est donc avec enthousiasme que nous travaillerons avec ce nouveau partenaire de choix dans la poursuite de nos objectifs communs. ».

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil

Une première pour l'ÉTS à l'extérieur de Montréal

En déployant pour la première fois des activités à l'extérieur de son campus montréalais, l'École souhaite répondre à un besoin exprimé par le gouvernement québécois de faire bénéficier son modèle d'enseignement coopératif et sa recherche collaborative avec l'industrie ailleurs dans la province. Par la diplomation d'une main-d'œuvre qualifiée pour les industries technologiques de pointe, par la mobilisation de son expertise entrepreneuriale, en assurant le transfert technologique nécessaire aux entreprises et en stimulant l'innovation par la recherche, l'ÉTS, plus que jamais, pourra supporter et faire croître l'économie du Québec.

L'aérospatiale à l'ÉTS

À l'aube de ses 50 ans, l'École poursuit son développement en s'arrimant aux besoins de l'industrie aérospatiale. Cette industrie, qui compte plus de 37 000 travailleurs au Québec, doit relever de nombreux défis, notamment ceux d'atténuer les impacts environnementaux et de contribuer aux engagements de carboneutralité. Les professeurs de l'ÉTS contribuent à relever ces défis et sont fédérés sous le regroupement AéroÉTS, qui a pour mission de représenter, promouvoir et intégrer les activités d'enseignement et de recherche dans le secteur de l'aérospatiale.

L'École regroupe sept chaires de recherche directement en lien avec le domaine et compte plus de 70 partenaires industriels qui supportent des projets dans trois grands axes : matériaux et fabrication avancée, avionique et commande de même que conception et optimisation.

À propos de l'ÉTS

Spécialisée dans l'enseignement universitaire et la recherche appliquée en génie et en technologie, l'ÉTS est la première faculté de génie au Québec et la deuxième en importance au Canada. Son modèle d'enseignement coopératif et sa cinquantaine de clubs scientifiques et de regroupements étudiants poussent sa communauté engagée à entreprendre et à innover pour avoir un effet marquant sur le développement technologique de la société. L'ÉTS entretient des liens uniques et privilégiés avec le milieu des affaires et l'industrie : 60 % de ses activités de recherche sont menées avec et pour les entreprises au Québec, au Canada et à l'international ; elle a su s'imposer comme une actrice incontournable du cycle d'innovation, notamment en mettant sur pied le Centech, classé dans le palmarès des dix incubateurs les plus performants au monde.

