Innovation dans les pêches et l'aquaculture commerciales au Québec - Ottawa et Québec accordent une aide financière de plus de 1,2 million de dollars à treize projets en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 3 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mme Bernadette Jordan, annoncent un financement conjoint Canada-Québec de treize projets visant à stimuler l'innovation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales. Cette aide financière, qui totalise un montant de 1 222 579 $, est accordée en vertu du Fonds des pêches du Québec (FPQ).

Rappelons que le FPQ a été lancé en avril 2019 pour contribuer à la réalisation de projets de l'industrie des pêches et de l'aquaculture relatifs à l'innovation et à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité. Ce fonds s'adresse aux pêcheurs, aux transformateurs, aux aquaculteurs, aux communautés autochtones ainsi qu'aux centres de recherche et aux établissements d'enseignement postsecondaire. Sa mise en œuvre stimulera l'innovation de cette industrie et permettra d'accroître les investissements, de générer des retombées économiques et de créer des emplois dans les communautés côtières du Québec.

Citations

« Tous les projets qui reçoivent aujourd'hui une aide financière sont des exemples d'actions que peuvent prendre les entreprises pour à la fois demeurer compétitives et prendre de l'expansion dans une perspective de développement durable. Dans une optique de développement de notre autonomie alimentaire, nous devons prendre soin de nos mers et de nos océans et c'est précisément ce que visent les investissements d'aujourd'hui. Les treize financements conjoints que nous annonçons aujourd'hui constituent des exemples de collaboration féconde entre le Québec, le Canada et les intervenants de l'industrie des pêches et de l'aquaculture des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie dans la réalisation de projets innovants. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Alors que nous nous réjouissons d'un retour à la normale après cette pandémie, il est plus important que jamais que nos industries aient les ressources dont elles ont besoin pour être aussi productives et durables que possible. Grâce à ces investissements dans le cadre du Fonds des pêches du Québec, notre gouvernement contribue à faire en sorte que quiconque travaillant dans le secteur québécois des produits de la mer puisse obtenir la valeur maximale de ses produits. Les organismes que nous finançons ont créé des façons novatrices de faire croître le secteur canadien des produits de la mer, et nous sommes fiers d'investir dans leur vision. »

Mme Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les projets annoncés aujourd'hui font la fierté de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine ainsi que de toute la province, car ils reflètent le désir de tous les acteurs du secteur du poisson et des fruits de mer au Québec d'assurer une croissance durable grâce à l'innovation. Ces nouveaux équipements et technologies contribueront à la croissance des entreprises et au rayonnement de l'industrie locale. »

Mme Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine

« Avec cette annonce, le gouvernement du Québec met tout en place pour soutenir la compétitivité de la pêche et de l'aquaculture, une industrie centrale dans la structure économique régionale de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. À l'heure où nous cherchons à accroître notre autosuffisance alimentaire, il importe plus que jamais de stimuler l'innovation au sein des entreprises des secteurs des pêches et de l'aquaculture afin qu'elles soient davantage productives et concurrentielles. L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec la volonté du gouvernement de contribuer à la vitalité économique de toutes les régions du Québec. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le FPQ

Il a une enveloppe budgétaire de 42,8 millions de dollars sur cinq ans (du 24 avril 2019 au 31 mars 2024); 30 millions de dollars (70 %) proviennent du gouvernement du Canada et 12,8 millions de dollars (30 %), du gouvernement du Québec.

Accroître la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture;



Renforcer la capacité de l'industrie à s'adapter aux transformations de l'écosystème, y compris celles liées aux changements climatiques;



Permettre au secteur des poissons et des fruits de mer du Québec de se démarquer par l'innovation pour offrir des produits de grande qualité et de source durable.

Les treize projets

L'Association québécoise de l'industrie de la pêche reçoit une aide financière de 32 900 $ pour son projet d'étude, qui aura lieu auprès d'une dizaine d'usines en région maritime, sur les coûts de mise à niveau des usines de transformation détenant un permis de transformation de poissons de fond en vue de la réception et de la transformation du sébaste. Grâce aux résultats obtenus, les usines de transformation auront un portrait global de la situation et elles seront mieux outillées pour prendre des décisions d'investissement.





Le Centre de recherche sur les biotechnologies marines se voit octroyer une aide financière de 98 475 $ pour le développement d'un nouvel appât pour le homard. Des microorganismes produisant les composés attractifs du homard seront cultivés et traités en laboratoire, puis testés sur des homards en milieu contrôlé (bassins). Une étude technico-économique sera également réalisée afin de comparer le coût de production de cet appât innovant à celui des appâts traditionnels.





Merinov reçoit une aide financière de 95 372 $ pour l'évaluation du potentiel des algues stabilisées et commercialisées en tant qu'ingrédient pour leurs propriétés fonctionnelles et nutritives dans la fabrication de divers aliments tels que le pain, le jus et le yogourt. Ce projet permettra d'étudier et de documenter le marché des produits alimentaires intermédiaires et les propriétés fonctionnelles, organoleptiques et nutritives des produits à base d'algues.





La Crevette du Nord Atlantique inc. reçoit une aide de 91 349 $ pour optimiser sa ligne de transformation de crevettes congelées deux fois ( double frozen ) en adaptant les installations existantes et en acquérant de nouveaux équipements pour traiter les crustacés achetés congelés. Ce projet permettra d'améliorer la qualité des produits et de limiter la diminution des populations locales de crevettes.





Une aide financière de 102 825 $ pour mener à bien le développement et les essais d'un dispositif permettant de réduire la longue dérive de cordage entre les bouées et les casiers à homards, une façon de faire mieux adaptée à la pêche côtière. Cet équipement innovant réduira les risques d'enchevêtrement des baleines dans la corde de mouillage des homardiers gaspésiens.



Une aide financière de 24 926 $ pour équiper les bateaux des pêcheurs de homard gaspésien de matériel sanitaire pour éviter la propagation de la COVID-19. Le Regroupement assurera la coordination et l'accompagnement de ses membres dans la lutte contre le coronavirus.





La Pêcherie Pierre-Paul Dupuis et Fils inc. reçoit une aide de 99 995 $ pour l'achat et l'installation d'un système de contrôle sur un chalut de pêche à la crevette. La nouvelle technologie améliorera l'efficacité de la pêche et en diminuera les conséquences sur l'environnement.





L'entreprise Les Fruits de mer Madeleine inc. se voit octroyer une aide financière de 72 675 $ pour un projet d'optimisation de sa ligne de transformation de crabe des neiges. L'entreprise installera un nouveau système d'emballage automatique et augmentera ainsi sa productivité tout en diminuant la manipulation humaine.





L'entreprise GHGES Marines Solutions inc. obtient une aide financière de 58 886 $ pour son projet d'adaptation du système « Marentrack » au secteur des pêches. Ce nouvel outil intelligent de surveillance et d'analyse à distance des installations mécaniques du navire permettra aux travailleurs de se concentrer sur la pêche.

Nom du requérant Coût total du projet ($) Financement du FPQ ($) Total MPO MAPAQ Association québécoise de

l'industrie de la pêche 42 900 32 900 23 030 9 870 Centre de recherche sur les

biotechnologies marines 99 475 98 475 68 933 29 542 Merinov 165 752 95 372 66 760 28 612 La Crevette du Nord Atlantique inc. 150 697 91 349 63 944 27 405 Regroupement des pêcheurs

professionnels du sud de la

Gaspésie 114 250 102 825 71 978 30 847 Regroupement des pêcheurs

professionnels du sud de la

Gaspésie 34 750 24 926 17 448 7 478 Pêcherie Pierre-Paul Dupuis et

Fils inc. 491 356 99 995 69 997 29 998 Pêcheries Danamé inc. 99 945 73 813 51 669 22 144 Les Fruits de mer Madeleine inc. 96 900 72 675 50 873 21 802 9234-6493 Québec inc.

(M. Mathieu Girard) 127 298 89 122 62 385 26 737 Conseil de bande des

Micmacs de Gesgapegiag 327 879 295 091 206 564 88 527 Les logiciels Smart Sailors inc. 215 140 87 150 61 005 26 145 GHGES Marine Solutions inc. 98 705 58 886 41 220 17 666

