Innovation dans les pêches et l'aquaculture commerciales au Québec - Ottawa et Québec accordent plus de 2 millions de dollars à seize projets en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine

QUÉBEC, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, et la ministre du Revenu national et députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine, Mme Diane Lebouthillier, au nom de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mme Bernadette Jordan, annoncent un financement conjoint Canada-Québec de seize projets visant à stimuler l'innovation dans le secteur des pêches et de l'aquaculture commerciales dans la région de la Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Cette aide financière, qui totalise un montant de 2 249 709 $, est accordée en vertu du Fonds des pêches du Québec (FPQ). Le Québec et le Canada contribueront respectivement à hauteur de 415 770 $ et de 1 833 939 $. Cette aide générera un investissement total de 5 701 715 $.

Rappelons que le FPQ a été lancé en avril 2019 pour contribuer à la réalisation de projets de l'industrie des pêches et de l'aquaculture relatifs à l'innovation et à l'amélioration de la compétitivité et de la productivité. Ce fonds s'adresse aux pêcheurs, aux transformateurs, aux aquaculteurs, aux communautés autochtones ainsi qu'aux centres de recherche et aux établissements d'enseignement postsecondaire. Sa mise en œuvre stimulera l'innovation de cette industrie et permettra d'accroître les investissements, de générer des retombées économiques et de créer des emplois dans les communautés côtières du Québec.

Citations

« Tous les projets qui reçoivent aujourd'hui une aide financière sont des exemples d'actions que peuvent prendre les entreprises pour à la fois demeurer compétitives et prendre de l'expansion dans une perspective de développement durable. Dans une optique d'accroissement de notre autonomie alimentaire, nous devons prendre soin de nos mers et de nos océans, et c'est précisément ce que visent les investissements d'aujourd'hui. Les seize financements conjoints que nous annonçons aujourd'hui constituent des exemples de collaboration féconde entre le Québec, le Canada et les intervenants de l'industrie des pêches et de l'aquaculture des Îles-de-la-Madeleine et de la Gaspésie dans la réalisation de projets innovants. »

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Grâce au Fonds des pêches du Québec, nous garantissons que notre secteur des produits de la mer puisse continuer d'innover, d'investir dans les nouvelles technologies et de collaborer avec les scientifiques, les spécialistes de la commercialisation et d'autres institutions. Le Canada est reconnu pour ses produits de la mer de calibre mondial, et ces investissements aideront les travailleurs de nos pêches québécoises à produire des produits plus durables et de qualité supérieure. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Notre gouvernement sera toujours là pour soutenir le secteur des pêches qui est vital dans notre région. Les contributions annoncées aujourd'hui permettront, entre autres, de mettre au point, d'acquérir, d'installer et de mettre à l'essai l'équipement ou les méthodes, et d'optimiser des procédés et outils, dont de nouveaux types d'engins de pêche, qui contribueront à la croissance d'entreprises des Îles-de-la-Madeleine et en Gaspésie, tout en appuyant la protection et la durabilité du secteur des pêches du Québec. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national et députée de Gaspésie−Les Îles-de-la-Madeleine

« Depuis toujours, les Madelinots et les Gaspésiens vivent de la mer, et la qualité de leurs fruits de mer font la réputation de la région de par le monde. L'investissement d'aujourd'hui s'inscrit en cohérence avec la volonté du gouvernement d'accroître l'autosuffisance alimentaire du Québec et permettra à cette industrie, vitale au tissu économique régional, de demeurer compétitive et de continuer à se développer. »

M. Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable des régions de la Côte-Nord et de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine

Faits saillants

Le FPQ :

Il a une enveloppe budgétaire de 42,8 millions de dollars sur cinq ans (du 24 avril 2019 au 31 mars 2024) ; 30 millions de dollars (70 %) proviennent du gouvernement du Canada et 12,8 millions de dollars (30 %), du gouvernement du Québec.

Objectifs :

Accroître la productivité et la compétitivité du secteur des pêches et de l'aquaculture ;



Renforcer la capacité de l'industrie à s'adapter aux transformations de l'écosystème, y compris celles liées aux changements climatiques ;



Permettre au secteur des poissons et des fruits de mer du Québec de se démarquer par l'innovation pour offrir des produits de grande qualité et de source durable.

Les seize projets sont :

En Gaspésie :

Agrès de pêche A.C.P.G. inc . implantera un enrouleur de chalut au sein de son atelier d'engin de pêche. Cet équipement, conçu sur mesure pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses clients, augmentera significativement l'efficience des activités effectuées en atelier. L'aide octroyée à ce projet est de 34 200 $.

. implantera un enrouleur de chalut au sein de son atelier d'engin de pêche. Cet équipement, conçu sur mesure pour répondre aux besoins de l'entreprise et de ses clients, augmentera significativement l'efficience des activités effectuées en atelier. L'aide octroyée à ce projet est de 34 200 $. La Coopérative des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie prévoit acquérir des équipements de filtration et de réfrigération innovants et écologiques pour son usine à glace. L'aide octroyée à ce projet est de 99 366 $.

prévoit acquérir des équipements de filtration et de réfrigération innovants et écologiques pour son usine à glace. L'aide octroyée à ce projet est de 99 366 $. Huîtres Baie des Chaleurs inc. développera deux équipements de production destinés à l'ostréiculture. Les équipements serviront à classer différentes tailles d'huîtres. En plus de faciliter les activités aquacoles, ces équipements permettront d'obtenir des huîtres de meilleure qualité. L'aide octroyée à ce projet est de 17 626 $.

développera deux équipements de production destinés à l'ostréiculture. Les équipements serviront à classer différentes tailles d'huîtres. En plus de faciliter les activités aquacoles, ces équipements permettront d'obtenir des huîtres de meilleure qualité. L'aide octroyée à ce projet est de 17 626 $. Les Pêcheries Marc Paré inc. installera un système de monitorage Simrad sur son bateau de pêche à la crevette. Cette nouvelle technologie améliore l'efficacité de la pêche et la durabilité environnementale. L'aide octroyée à ce projet est de 71 495 $.

installera un système de monitorage Simrad sur son bateau de pêche à la crevette. Cette nouvelle technologie améliore l'efficacité de la pêche et la durabilité environnementale. L'aide octroyée à ce projet est de 71 495 $. Pêcheries G.M.S. inc. installera aussi un système de monitorage Simrad auquel il ajoutera une caméra sous-marine de type Oceancam sur son bateau de pêche à la crevette. L'aide octroyée à ce projet est de 80 702 $.

installera aussi un système de monitorage Simrad auquel il ajoutera une caméra sous-marine de type Oceancam sur son bateau de pêche à la crevette. L'aide octroyée à ce projet est de 80 702 $. Deux entreprises, Pêcheries Raymond Desbois inc. et 2973-1288 Québec inc. ( Nicol Desbois ), pourront acquérir et installer un système de monitorage Marport M5 sur leurs bateaux de pêche à la crevette. À l'instar du système de monitorage Simrad, cette technologie permet d'améliorer l'efficacité de la pêche et la durabilité environnementale. L'aide octroyée à chacun de ces deux projets est de 99 354 $.

( ), pourront acquérir et installer un système de monitorage Marport M5 sur leurs bateaux de pêche à la crevette. À l'instar du système de monitorage Simrad, cette technologie permet d'améliorer l'efficacité de la pêche et la durabilité environnementale. L'aide octroyée à chacun de ces deux projets est de 99 354 $. Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie testera des modifications au niveau du cordage des engins de pêche au homard afin de réduire les risques d'empêtrement des baleines. L'aide octroyée à ce projet est de 67 845 $.

testera des modifications au niveau du cordage des engins de pêche au homard afin de réduire les risques d'empêtrement des baleines. L'aide octroyée à ce projet est de 67 845 $. Gestion Danfran inc. pourra acquérir un système d'automatisation de cerclage des sangles et d'automation de la rotation des boîtes à bord de son bateau-usine. L'ajout de ces équipements à bord du bateau optimise les activités de transformation et vient créer une ligne de production unique au Québec. L'aide octroyée à ce projet est de 70 479 $.

Aux Îles-de-la-Madeleine :

Homards du Cap des Îles inc. construira un nouveau vivier de contention du homard vivant afin d'optimiser les procédés de conservation en réduisant les pertes et la consommation d'énergie. Cela permettra aussi de hausser la qualité du homard offert sur les marchés intérieurs et internationaux. L'aide octroyée à ce projet est sous forme de prêt pour un montant de 863 810 $.

construira un nouveau vivier de contention du homard vivant afin d'optimiser les procédés de conservation en réduisant les pertes et la consommation d'énergie. Cela permettra aussi de hausser la qualité du homard offert sur les marchés intérieurs et internationaux. L'aide octroyée à ce projet est sous forme de prêt pour un montant de 863 810 $. L'Association des chasseurs de phoques intra-Québec développera des méthodes de récolte ainsi que des techniques de traitement afin de valoriser des coproduits du phoque. L'aide octroyée à ce projet est de 59 350 $.

développera des méthodes de récolte ainsi que des techniques de traitement afin de valoriser des coproduits du phoque. L'aide octroyée à ce projet est de 59 350 $. La Renaissance des Îles inc.

Le premier projet vise l'optimisation de la ligne de transformation de crabe des neiges par l'acquisition d'une table de cassage automatique. L'aide octroyée à ce projet est de 98 734 $.



Le deuxième projet vise l'optimisation de la ligne de transformation du homard par l'acquisition d'un trieur automatique. Cette mécanisation améliorera l'efficacité de la chaîne de production de l'entreprise. L'aide octroyée à ce projet est de 98 769 $.



Le troisième projet permettra l'automatisation du nettoyage des bacs de manutention par l'acquisition d'une machine de lavage des paniers automatique. L'aide octroyée à ce projet est de 69 771 $.

Le Rassemble­ment des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles fournira des bacs isothermiques à 184 pêcheurs, qui pourront ainsi livrer un produit de qualité supérieure. L'aide octroyée à ce projet est de 328 064 $.

fournira des bacs isothermiques à 184 pêcheurs, qui pourront ainsi livrer un produit de qualité supérieure. L'aide octroyée à ce projet est de 328 064 $. Grande-Entrée Aquaculture inc. développera une méthode de travail ergonomique mécanisée de traitement des huîtres importées afin d'augmenter le rendement de l'entreprise tout en limitant le risque d'introduction d'espèces envahissantes dans les sites maricoles. L'aide octroyée à ce projet est de 90 790 $.

Nom du requérant Coût total du projet FPQ subvention ($) Total MPO MAPAQ Agrès de pêche A.C.P.G. inc. 53 170 34 200 23 940 10 260 Coopérative des Capitaines Propriétaires de la Gaspésie 306 979 99 366 69 556 29 810 Les Pêcheries Marc Paré inc. 79 439 71 495 50 047 21 448 Pêcheries G.M.S. inc. 89 669 80 702 56 491 24 211 Huîtres Baie des Chaleurs inc. 19 585 17 626 12 338 5 288 2973-1288 Québec inc. (Nicol Desbois) 112 902 99 354 69 548 29 806 Pêcheries Raymond Desbois inc. 112 902 99 354 69 548 29 806 Le Regrou­pement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie inc. 75 383 67 845 47 491 20 354 Gestion Danfran inc. 106 625 70 479 49 335 21 144 Homards du Cap des Îles inc. 3 281 649 863 810 863 810 - Association des chasseurs de phoques intra-Québec 66 150 59 350 41 545 17 805 La Renaissance des Îles inc. 334 691 98 734 69 114 29 620 La Renaissance des Îles inc. 178 900 69 771 48 840 20 931 La Renaissance des Îles inc. 372 713 98 769 69 138 29 631 Rassemblement des pêcheurs et pêcheuses des côtes des Îles 410 080 328 064 229 645 98 419 Grande-Entrée Aquaculture inc. 100 878 90 790 63 553 27 237

Liens connexes

Toute l'information nécessaire pour présenter une demande au Fonds des pêches du Québec est accessible sur les sites Web respectifs des deux gouvernements :

www.mapaq.gouv.qc.ca/FondsPechesQuebec

www.fondspechesquebec.ca

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

Renseignements: Source et information : Laurence Voyzelle, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Tél. : 418 380-2525