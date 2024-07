DALLAS, 9 juillet 2024 /CNW/ - Improving, une entreprise moderne de services numériques, a acquis Imaginet, une entreprise de technologie spécialisée dans les services-conseils et la mise en œuvre de Microsoft, qui exploite des bureaux à Winnipeg, au Canada, et à Dallas, au Texas. La transaction devrait faire passer les revenus annualisés d'Improving à plus de 280 millions de dollars et améliorer l'expertise et la réputation d'Improving à l'échelle de l'Amérique du Nord.

Tirant parti de la stratégie d'entreprise révolutionnaire d'Improving, qui vise à unir les entreprises de services technologiques dans un engagement commun à favoriser la confiance, accomplir un travail exceptionnel et cultiver une culture de travail axée sur l'engagement, l'équipe de direction d'Imaginet demeurera inchangée. L'entreprise continuera d'exercer ses activités et de prendre de l'expansion, en plus de profiter de la gamme de services offerts par le portefeuille complet d'Improving.

« Nous sommes heureux d'annoncer l'acquisition d'Imaginet. Cette décision stratégique est sur le point d'améliorer considérablement nos capacités, nous permettant d'offrir des services améliorés à nos clients, a déclaré Curtis Hite, chef de la direction d'Improving. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler avec l'équipe compétente d'Imaginet et nous envisageons un effort de collaboration pour atteindre nos objectifs communs. »

« Improving est un excellent partenaire pour nous sur le plan de la culture et du dévouement envers la réussite des clients. Nous sommes convaincus que cette acquisition créera d'importantes possibilités de croissance et d'innovation pour nos clients et notre personnel », a déclaré Rod Giesbrecht, cofondateur et chef de la direction d'Imaginet.

L'acquisition d'Imaginet permettra d'établir une entreprise d'Improving à Winnipeg, au Canada, et de renforcer sa présence américaine à Dallas, au Texas. Comptant plus de 25 ans d'expérience dans les solutions technologiques, Imaginet a été l'un des premiers partenaires de Microsoft au Canada et continue de fournir une expertise de premier plan dans les domaines des solutions de Microsoft 365, du développement d'applications, de l'ingénierie et de l'analyse des données.

À propos d'Improving

Improving est une entreprise spécialisée en services-conseils en technologie, solutions logicielles personnalisées et formation, en partenariat avec la société de capital-investissement Trinity Hunt Partners. L'entreprise est présente sur la scène internationale avec 15 bureaux aux États-Unis, au Canada et des bureaux de développement près des côtes au Mexique. Pour en savoir plus sur Improving, visitez http://improving.com/ .

À propos d'Imaginet

Imaginet est une société de services technologiques spécialisée dans les services de consultation de bout en bout dans différents secteurs verticaux. Partenaire Microsoft Gold à 20 reprises, l'entreprise est un leader reconnu dans les domaines des solutions Microsoft 365, du développement d'applications et de l'analyse de données. Imaginet a des bureaux à Winnipeg, au Manitoba, au Canada, et à Dallas, au Texas. Pour en savoir plus, visitez le site : https://imaginet.com

SOURCE Improving