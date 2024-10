DALLAS, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Improving, une entreprise de services numériques modernes, est heureuse d'annoncer l'ouverture officielle de son nouveau siège social canadien situé à Toronto. Cette installation de pointe marque une étape importante dans son engagement à accroître sa présence au Canada et à améliorer son offre de services aux clients de toute la région.

Situé stratégiquement au 171, East Liberty, à Toronto, en Ontario, cet emplacement de choix offre un accès pratique aux principales plaques tournantes du transport et aux grands districts commerciaux, ce qui en fait un endroit idéal pour l'expansion des activités. Le nouveau siège social comptera 100 employés. L'ouverture de ce bureau créera de nouveaux emplois dans la collectivité et favorisera le développement économique à Toronto.

L'amélioration a permis d'investir dans un développement important au Canada au cours des trois dernières années. Au cours de cette période, l'entreprise a stratégiquement élargi sa présence, passant de 49 employés à Calgary à 400 employés dans tous ses bureaux canadiens à Vancouver, Toronto, Ottawa et Winnipeg. Cette expansion assure une présence dans tous les principaux fuseaux horaires.

« Abritant la deuxième grappe technologique en importance en Amérique du Nord, avec 70 000 diplômés en STIM chaque année et 420 000 travailleurs en technologie, un chiffre qui ne cesse de croître, nous continuons de voir les entreprises technologiques nationales et internationales choisir d'investir dans l'écosystème d'innovation florissant de l'Ontario », a déclaré Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. « Nous félicitons Improving pour l'ouverture officielle de son nouveau siège social et nous le remercions d'investir dans la main-d'œuvre technologique talentueuse de l'Ontario. La communauté technologique en pleine croissance de notre province est rendue plus dynamique par votre présence et votre croissance. »

L'amélioration a également soutenu la communauté technologique et entrepreneuriale locale grâce à son concours unique pour les entreprises en démarrage appelé CodeLaunch, qui a eu son premier salon canadien à Toronto en août dernier.

La décision d'établir le siège social canadien d'Improving à Toronto est motivée par l'environnement commercial dynamique de la ville et son emplacement stratégique, qui s'harmonisent parfaitement avec la stratégie de croissance à long terme de l'entreprise. Pour l'avenir, Improving prévoit d'étendre ses activités au Canada, grâce à des investissements supplémentaires dans l'ingénierie des plateformes, les données et l'IA.

« L'ouverture de notre siège social canadien à Toronto est une étape cruciale de notre stratégie d'expansion mondiale. Ce nouveau bureau nous permettra de mieux servir nos clients canadiens et de tirer parti de l'incroyable bassin de talents que Toronto offre », a déclaré Curtis Hite, chef de la direction d'Improving.

