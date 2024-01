LONGUEUIL, QC, le 22 janv. 2024 /CNW/ - COGINOV, leader canadien dans les domaines de la technologie sémantique et de la gestion de l'information, continue son expansion sur les marchés internationaux avec l'annonce d'une entente visant à prendre le contrôle des opérations de CORIUM, une entreprise de renom spécialisée dans la gestion documentaire, incluant la numérisation, la capture et l'automatisation des documents.

« Cette entente marque une étape clé dans le processus d'acquisition de CORIUM par COGINOV, une opération qui devrait être finalisée dans les prochaines semaines. Cette acquisition stratégique consolide la position dominante de COGINOV dans le secteur, ouvrant ainsi la porte à de nouvelles possibilités de croissance et d'innovation. Cette fusion représente un jalon important dans l'engagement continu de COGINOV à offrir des solutions de qualité supérieure et à étendre sa présence à l'échelle mondiale. Les synergies créées par cette acquisition augmentent la capacité de l'entreprise à s'adapter aux besoins évolutifs du marché et à fournir une valeur ajoutée significative à ses clients. » - Alkis Papadopoullos, PDG de COGINOV.

Créée en 2002, COGINOV, éditeur de logiciels basé au Canada, offre à ses clients des solutions innovantes élaborées et opérées depuis le Québec. Au cœur de sa technologie, la plateforme Qore s'appuie sur l'intelligence artificielle pour optimiser la chaîne de valeur de l'information. Elle transforme le contenu non structuré en informations extrêmement contextualisées, facilement accessibles et de haute valeur. Les solutions proposées par COGINOV permettent aux entités publiques et privées de capturer, d'analyser, d'engager, d'automatiser et de gérer leurs actifs informationnels avec une précision et une efficacité sans précédent.

CORIUM est une entreprise québécoise fondée en 1986. Il est l'éditeur de Librex, une solution qui simplifie les options de captures tels que la numérisation, la reconnaissance de texte (OCR) sur les images, la réception et la capture des documents via des courriels, l'automatisation du classement dans des systèmes de gestion documentaire ou des répertoires Windows. Ce logiciel qui mise sur l'intelligence artificielle permet donc d'automatiser la réception et le classement de factures, de bon de commandes, ou tout autres types de documents semi- et non-structurés.

Pour en apprendre davantage sur notre entreprise, n'hésitez pas à visiter notre site web : https://www.coginov.com .

SOURCE COGINOV

Renseignements: Pour toute demande d'information ou pour solliciter une entrevue, veuillez contacter Chantal Lavoie à [email protected]