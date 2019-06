Innomar Strategies ajoute l'application Chronically Simple à son portefeuille de solutions numériques

Chronically Simple est une offre de santé numérique conçue pour les patients, par une patiente

OAKVILLE, Ontario, 6 juin 2019 /CNW/ - Innomar Strategies (Innomar), le plus important fournisseur de services pour l'industrie pharmaceutique, faisant partie d'AmerisourceBergen, a annoncé aujourd'hui l'addition de Chronically Simple, un service Web sécurisé et une application mobile conçue pour répondre aux besoins complexes des patients atteints de maladies chroniques et aux défis constants en matière de santé. Chronically Simple sera offert par l'entremise du portefeuille robuste de solutions numériques d'Innomar qui améliorent le parcours des patients et simplifient leur expérience.

Chronically Simple est une application de soins de santé, conçue pour aider les patients à gérer leurs rendez-vous, leurs interactions avec les fournisseurs de soins de santé et toute l'administration qui accompagne leur parcours de patient dans le cadre de la prise en charge de leur maladie chronique. L'acquisition par Innomar de Chronically Simple s'inscrit dans le cadre des efforts continus de l'entreprise pour offrir des solutions simples et rationalisées qui renforcent l'autonomie des patients et des équipes soignantes et créent des liens dans le domaine des soins de santé.

Kristy Dickinson a créé Chronically Simple après avoir reçu un diagnostic de maladie chronique. Ses expériences de mère et de patiente dans le système de soins de santé lui ont permis de constater qu'il y avait une lacune, et cette application a été développée pour combler cette lacune. « Après avoir reçu un diagnostic de maladie chronique, ma vie a changé instantanément. J'étais submergée par toute la paperasserie, le suivi des rendez-vous et le maintien des contacts avec mes prestataires de soins. Il y a eu une période de ma vie où j'avais des cartables de renseignements médicaux que j'emmenais à chaque rendez-vous. Je savais qu'il devait y avoir un meilleur moyen, alors j'ai décidé de créer une application pour m'aider à gérer mes soins de santé afin que je puisse être plus présente pour ma famille. Maintenant, en faisant partie d'Innomar, Chronically Simple sera en mesure d'évoluer et de s'adapter pour soutenir un plus grand nombre de patients dans le cadre de leur parcours individuel », a dit Dickinson.

Chronically Simple permet aux patients de garder leurs renseignements médicaux à portée de la main et de les partager avec les membres appropriés d'équipe de soins. L'application allège le fardeau administratif des maladies chroniques, simplifie l'organisation et l'accès sécurisé aux dossiers médicaux, aux images diagnostiques et aux résultats de tests des patients, tout en offrant des fonctions utiles telles que des rappels de rendez-vous, un calendrier quotidien en un coup d'œil, et la possibilité de relier les coordonnées de prestataires de soins de santé aux consultations ou aux ordonnances connexes. Chronically Simple comprend également des outils de suivi des dépenses liées aux médicaments et à la santé, ce qui peut s'avérer essentiel aux fins de l'impôt.

« Chez Innomar, nous croyons aux soins de santé axés sur le patient, et Chronically Simple met le pouvoir entre les mains du patient », a déclaré Guy Payette, Président d'Innomar. « Nous nous engageons à investir dans des outils numériques novateurs qui aident à optimiser les résultats, et c'est exactement ce que fait Chronically Simple par une interface mobile facile à utiliser. Nous avons hâte de lancer Chronically Simple dans le cadre de nos solutions d'AvidityHealth ». AvidityHealth est un connecteur d'innovations, avec une suite de solutions qui permettent aux médecins d'interagir plus facilement avec les programmes de soutien aux patients, procurent des gains d'efficacité aux payeurs, font participer les patients grâce aux outils numériques, et ont recours aux analyses de données pour faciliter l'accès des patients aux médicaments en temps opportun ».

Les patients peuvent s'inscrire aux services de « Chronically Simple » en ligne (chronicallysimple.com), ou en téléchargeant l'application via l'App Store ou Google Play. Pour plus d'informations à propos d'Innomar, veuillez consulter le site www.innomarstrategies.com.

À propos d'Innomar Strategies

Innomar Strategies, le plus important fournisseur de services de soutien aux patients de l'industrie pharmaceutique spécialisée, fait partie du groupe AmerisourceBergen. Nous proposons des solutions de mise en marché complètes pour améliorer l'accès aux produits, accroître l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement et améliorer les soins aux patients. Nos domaines de spécialisation comptent entre autres les services-conseils stratégiques, les programmes de soutien aux patients, les services cliniques et les soins infirmiers, de même que les services de distribution de produits spécialisés et les pharmacies spécialisées. Nous travaillons en étroite collaboration avec les fabricants, les professionnels de la santé, les pharmacies et les tiers payants pour nous assurer que les patients bénéficient d'un accès continu et fiable aux médicaments spécialisés. Grâce à notre approche intégrée et à notre engagement à la prestation de soins de première qualité, Innomar Strategies aide les patients tout au long de leur parcours thérapeutique, pour optimiser les résultats sur la santé. Visitez-nous à www.innomarstrategies.com.

About AmerisourceBergen

AmerisourceBergen offre des produits pharmaceutiques, des services offrant une plus grande valeur, et des solutions aux entreprises pour améliorer l'accès aux soins. Des centaines de milliers de prestataires de soins de santé, de cabinets vétérinaires et d'éleveurs de bétail nous font confiance et nous ont choisis comme partenaire pour la chaîne d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Des fabricants mondiaux comptent sur nous pour offrir des services qui assurent le succès commercial de leurs produits. À travers notre travail quotidien, et avec l'aide de nos 21 000 associés, nous sommes unis par notre responsabilité pour œuvrer à des vies plus saines. AmerisourceBergen occupe le 10e rang selon la liste Fortune 500, avec des revenus annuels de plus de 160 milliards de dollars. AmerisourceBergen a élu domicile dans son siège social à Valley Forge en Pennsylvanie et ses bureaux sont répartis sur plus de 50 pays. Pour en savoir davantage, veuillez consultez le site amerisourcebergen.com.

Contact:





Francesca Gunning, AmerisourceBergen Sydney Dodson, Tierney 610-727-7433 - Bureau 215-790-4339 - Bureau 215-603-9264 - Mobile 609-468-0922 - Mobile fgunning@AmerisourceBergen.com sdodson@tierneyagency.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/686488/Innomar_Strategies_Logo.jpg

SOURCE Innomar Strategies

Related Links

http://www.innomarstrategies.com