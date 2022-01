LONGUEUIL, QC, le 28 janv. 2022 /CNW/ - Innergex énergie renouvelable inc. (TSX : INE) (« Innergex » ou la « Société ») annonce l'acquisition du parc solaire de San Andrés de 50,6 MW, situé dans le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, pour une contrepartie totale de 25,7 M$ US (32,7 M$ CA), déduction faite de la trésorerie. L'installation, qui fonctionne sur la base du marché au comptant, a un contrat de vente de crédits d'énergie renouvelable non conventionnelle liés à sa production d'électricité à un producteur d'énergie majeur établi au Chili jusqu'en 2034.

« Grâce à cette transaction, Innergex met en place sa croissance au Chili », a déclaré Michel Letellier, président et chef de la direction d'Innergex. « L'acquisition de San Andrés apportera des occasions de synergies opérationnelles avec notre installation solaire de Salvador située dans la région. De plus, San Andrés a le potentiel pour le développement d'un système de stockage d'énergie par batterie et, comme la connexion au réseau est robuste, elle offre également des possibilités d'extensions futures. »

Devenant la troisième installation solaire d'Innergex au Chili, San Andrés devrait produire une moyenne à long terme brute estimée à 118,9 GWh par an. L'installation devrait atteindre des produits annuels ciblés1 de 5,5 M$ US (7,0 M$ CA) dans sa première année complète, dont près de 1,3 M$ US (1,7 M$ CA) proviennent de la vente crédits d'énergie renouvelable non conventionnelle de l'installation sous contrat jusqu'en 2034 et 0,8 M$ US ($1,0 M$ CA) du paiement de puissance installée.

La contrepartie totale de 25,7 M$ US (32,7 M$ CA) déduction faite de la trésorerie, qui est équivalent à la valeur d'entreprise puisque le projet est exempt de dettes, est entièrement financée par les liquidités disponibles au Chili et des tirages sur la facilité de crédit renouvelable de la Société.

À propos d'Innergex énergie renouvelable Inc.

Innergex croit en un monde dans lequel de l'énergie renouvelable abondante favorise des communautés plus saines et encourage le partage de la prospérité depuis maintenant plus de 30 ans. À titre de producteur indépendant d'énergie renouvelable qui développe, acquiert, détient et exploite des centrales hydroélectriques, des parcs éoliens, des parcs solaires et des installations de stockage d'énergie, Innergex est convaincue que la production d'énergie à partir de sources renouvelables ouvrira la voie à un monde meilleur. Innergex exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, en France et au Chili et gère un important portefeuille de 80 actifs de haute qualité en exploitation d'une puissance installée nette de 3 152 MW (puissance installée brute de 3 852 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 150 MWh, dont 40 centrales hydroélectriques, 32 parcs éoliens et 8 parcs solaires. Elle détient également une participation dans 9 projets en développement d'une puissance installée nette totale de 171 MW (puissance installée brute de 209 MW) et d'une capacité de stockage d'énergie de 329 MWh, et des projets potentiels qui en sont à différents stades de développement d'une puissance brute totale de 7 281 MW. Son approche de création de valeur pour les actionnaires est de générer des flux de trésorerie constants, de présenter un attrayant rendement ajusté au risque et de distribuer un dividende stable.

____________________________ 1 La moyenne à long terme brute estimée et les produits ciblés sont de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières. Il y a lieu de se reporter à la section « Mise en garde concernant l'information prospective » de ce communiqué pour plus d'information.

Mise en garde concernant l'information prospective

En vue d'informer les lecteurs sur les perspectives d'avenir de la Société, le présent communiqué de presse contient de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières (l'« information prospective »), notamment des énoncés relatifs à la performance financière ciblée de la Société, aux acquisitions de projets, aux avantages stratégiques, opérationnels et financiers et à la croissance devant découler de ces acquisitions, à sa stratégie commerciale, à ses perspectives de développement et de croissance futurs, à son intégration d'entreprises, à sa gouvernance, à ses perspectives commerciales, à ses objectifs, à ses plans et à ses priorités stratégiques, de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Celle-ci se reconnaît généralement à l'emploi de termes tels que « environ », « approximativement », « peut », « fera », « pourrait », « croit », « prévoit », « a l'intention de », « devrait », « planifie », « potentiel », « projeter », « anticipe », « estime », « prévisions » ou d'autres termes semblables indiquant que certains événements pourraient se produire ou pas. Cette information prospective exprime les prévisions et attentes de la Société à l'égard d'événements ou de résultats futurs, en date du présent communiqué.

L'information prospective comprend l'information prospective financière ou les perspectives financières, au sens des lois sur les valeurs mobilières, tant pour les mesures conformes aux IFRS et non conformes aux IFRS, notamment la moyenne à long terme brute estimée et les produits ciblés de même que d'autres énoncés qui ne sont pas des faits historiques. Ces renseignements visent à informer les lecteurs de l'impact financier potentiel des résultats escomptés et de l'incidence financière potentielle des acquisitions réalisées et futures. Cette information peut ne pas être appropriée à d'autres fins.

L'information prospective est fondée sur certaines hypothèses principales formulées par Innergex, à propos notamment, sans s'y limiter, du rendement des projets, des produits contractuels et des prix d'électricité au comptant. Bien qu'Innergex soit d'avis que les attentes et les hypothèses sur lesquelles l'information prospective est fondée sont raisonnables dans les circonstances, les lecteurs sont mis en garde de ne pas se fier indûment à cette information prospective, car il n'existe aucune garantie qu'elle s'avère correcte. L'information prospective qui figure dans le présent communiqué de presse est donnée à la date des présentes et Innergex ne s'engage nullement à mettre à jour ni à réviser l'information prospective pour tenir compte d'événements ou de circonstances postérieurs à la date du présent communiqué de presse ou par suite d'événements imprévus, à moins que la Loi ne l'exige.

Pour de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats et le rendement réels de la Société diffèrent considérablement des résultats et du rendement exprimés, présentés ou sous-entendus dans l'information prospective, ou sur les principales hypothèses dont découlent ces informations, veuillez vous reporter à la rubrique « Information prospective » du rapport de gestion pour les périodes de trois et neuf mois closes le 30 septembre 2021.

Principales hypothèses Principaux risques et

principales incertitudes Moyenne à long terme brute estimée La Société détermine une production moyenne à long terme d'électricité, sur une base annuelle, pendant la durée de vie prévue de l'installation (« PMLT »). Elle se fonde sur des études d'ingénieurs qui prennent en considération plusieurs facteurs importants dont, pour l'énergie solaire, l'irradiation historique, la technologie des panneaux et la dégradation prévue des panneaux solaires. D'autres facteurs sont pris en compte, notamment la topographie des sites, la puissance installée, les pertes d'énergie, les caractéristiques opérationnelles et l'entretien. Bien que la production fluctue d'une année à l'autre, elle devrait être proche de la PMLT estimée sur une période prolongée.



Évaluation inadéquate des ressources solaires et de la production d'électricité connexe



Variations de l'irradiation



Risque d'approvisionnement en matériel, y compris la défaillance ou les activités d'exploitation et d'entretien imprévues



Catastrophes naturelles et cas de force majeure



Risques politiques et réglementaires affectant la production



Risques liés à la santé, à la sécurité et à l'environnement affectant la production



Variabilité du rendement des installations et pénalités connexes



Disponibilité et fiabilité des systèmes de transport d'électricité



Litiges



Produits ciblés Les produits annuels ciblés sont calculés en multipliant la PMLT par les prix du marché à terme, lesquels sont fondés sur des données observables du marché ou établies à partir de diverses hypothèses en fonction des prix historiques du marché, de l'offre, de la demande et des volumes de congestion observés ainsi que de modèles économiques. Les produits ciblés tiennent également compte de la vente de crédits d'énergie renouvelable non conventionnelle de l'installation sous contrat.



Se reporter aux principales hypothèses, principaux risques et principales incertitudes mentionnés sous « Moyenne à long terme brute estimée »



Fluctuations des produits de certaines installations en raison du cours du marché (ou du prix au comptant) de l'électricité



Fluctuations affectant les prix éventuels de l'électricité



Changements dans la conjoncture économique générale





