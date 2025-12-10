MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - INLAN, une entreprise technologique montréalaise qui développe une nouvelle génération d'étiquettes IDO sans batterie et d'infrastructures de données prêtes pour l'IA, est fière d'annoncer la clôture d'un financement de série A de 5 M$ US, mené par l'investisseur stratégique Saas Fee Limited, avec une forte participation du fonds de capital de risque californien Shea Ventures, ainsi que des contributions de TandemLaunch, basé à Montréal, et de plusieurs investisseurs stratégiques individuels.

Ce nouvel investissement permettra à INLAN d'accélérer le déploiement à grande échelle de son matériel révolutionnaire ainsi que le développement de la plateforme logicielle et de l'infrastructure de données nécessaires pour soutenir l'adoption massive de l'IDO dans les marchés industriels et les chaînes d'approvisionnement.

« L'IA est sur le point de transformer fondamentalement la gestion des chaînes d'approvisionnement, mais seulement si les données sous-jacentes sont granulaires, en temps réel, multidimensionnelles et fiables », a expliqué Ali Shajii, chef de la direction et cofondateur d'INLAN. « Ce niveau de données n'existe tout simplement pas aujourd'hui à grande échelle, car les technologies de détection nécessaires pour le générer sont soit trop limitées, soit trop coûteuses. INLAN a été créée pour changer cela. Grâce à ce financement, nous pourrons offrir à l'industrie des données véritablement évolutives et prêtes pour l'IA, et ainsi propulser la prochaine génération d'opérations intelligentes. »

« Au cours des deux dernières années, nous avons développé une nouvelle classe d'étiquette sans batterie, qui combine les avantages d'abordabilité de la RFID avec la performance des dispositifs IDO actifs », a ajouté Mohammad Hajikhani, cofondateur et chef de produit (CPO). « Ce financement marque une étape importante pour INLAN et nous donne l'élan nécessaire pour déployer notre technologie dans des environnements réels de chaîne d'approvisionnement. Nous sommes impatients de franchir les prochaines étapes pour rendre l'intelligence au niveau de chaque article accessible à très grande échelle. »

INLAN œuvre à créer un monde où chaque article de la chaîne d'approvisionnement peut signaler en continu sa localisation, son état et ses besoins, sans le coût ou la complexité des technologies de capteurs actuelles. En éliminant le compromis entre l'accessibilité et la performance, INLAN permet aux entreprises d'accéder à une intelligence opérationnelle en temps réel et au niveau de chaque article, à une échelle auparavant impossible. Résultat : une meilleure visibilité des opérations, des données plus fiables pour l'automatisation et une capacité accrue à intervenir dès qu'un enjeu survient.

INLAN a été incubée au sein de TandemLaunch, un studio de création d'entreprises et un fonds d'amorçage spécialisé en technologies profondes basé à Montréal. Émilie Boutros, associée directrice, a déclaré : « La participation d'un groupe d'investisseurs internationaux, stratégiques et hautement expérimentés témoigne de la confiance croissante envers la technologie d'INLAN et du potentiel de transformer la collecte de données à grande échelle dans le domaine de l'IDO industriel et la gestion des chaînes d'approvisionnement. Nous sommes ravis de poursuivre notre appui à l'équipe d'INLAN dans cette prochaine phase. »

INLAN a été conseillée par Pantek Securities, LLC et par Fasken Martineau DuMoulin LLP dans le cadre de cette transaction.

À propos d'INLAN

INLAN est une entreprise canadienne de technologies profondes qui permet la collecte de données en temps réel et au niveau de chaque article à très grande échelle pour les chaînes d'approvisionnement modernes et l'IDO industriel. En combinant une technologie révolutionnaire de micropuces d'étiquettes avec une infrastructure de données prête pour l'IA, INLAN rend accessibles des informations opérationnelles continues, fiables et granulaires pour les entreprises du monde entier.

Contact média: Mohammad Hajikhani, Ph.D., Cofondateur et chef de produit, INLAN Technologies, www.inlantech.com, (514) 297-4704, [email protected]