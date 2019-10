Initiative de promotion Actiz - PME québécoises : l'activité physique comme vecteur de croissance

QUÉBEC, le 8 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec lance l'initiative Actiz pour faire la promotion de la pratique régulière d'activités physiques auprès des entreprises. ACTIZ inspire, informe et outille les entreprises dans la planification et la mise en œuvre de mesures adaptées à leur réalité.

La ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, en a fait l'annonce aujourd'hui en compagnie du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet.

ACTIZ est une initiative de M361 (anciennement Québec en Forme) et du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur visant à faire la promotion de la pratique régulière d'activités physiques comme vecteur de croissance et de qualité de vie au travail. Les PME québécoises pourront ainsi être outillées pour mettre en place des mesures organisationnelles favorables à la pratique d'activités physiques contribuant à améliorer la santé et le bien-être de leurs employés.

Citations :

« C'est avec plaisir que je m'associe à cette initiative de promotion de la pratique régulière d'activités physiques, qui pourra bénéficier à tous les employeurs et employés du Québec. Les bienfaits d'une telle pratique sont inestimables pour les individus, mais se manifesteront aussi pour les PME québécoises. Je suis persuadée qu'Actiz améliorera la qualité de vie en milieu de travail et favorisera l'efficacité et la motivation. »

Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine

« Dans un contexte de rareté de la main-d'œuvre, les entreprises se doivent d'adapter leur milieu de travail et de permettre à leur personnel de s'épanouir. De cette manière, elles s'assurent de retenir leurs employés et d'attirer de nouveaux talents. L'initiative Actiz est un exemple concret du genre de projet que votre gouvernement peut soutenir pour améliorer ces milieux. Nous sommes convaincus qu'il aura des effets positifs non seulement sur le bien-être au travail, mais aussi sur la productivité des entreprises. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

ACTIZ s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale sur la main d'œuvre 2018-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.

Outre Actiz, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur soutient deux autres leviers pour favoriser la promotion de la pratique d'activités physiques en milieu de travail, soit la publication d'un avis du Comité scientifique de Kino-Québec (L'activité physique au travail : des bienfaits pour tous) et la mise en place du Programme d'aide financière aux entreprises en matière d'activité physique (PAFEMAP).

Liens connexes :

ACTIZ : https://actiz.ca/

M361 : https://m361.ca/

Avis du comité scientifique de Kino-Québec : http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/lactivite-physique-au-travail-des-bienfaits-pour-tous-avis-du-comite-scientifique-de-kino-quebe/

PAFEMAP : http://www.education.gouv.qc.ca/organismes-de-loisir-et-de-sport/aide-financiere/programme-daide-financiere-aux-entreprises-en-matiere-dactivites-physiques-pafemap/

Plan d'action pour la main-d'œuvre : https://www.mtess.gouv.qc.ca/grands-dossiers/action_maindoeuvre/action_fiches/activite_phys.asp

