Initiations scolaires : Jennifer Maccarone rappelle l'urgence de s'attaquer aux drogues du viol

QUÉBEC, le 29 août 2024 /CNW/ - Alors que la rentrée scolaire dans les cégeps et les universités est déjà bien amorcée ainsi que les activités d'initiations, la porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique, Jennifer Maccarone, réitère sa demande de mandat d'initiative portant sur les drogues du viol. Depuis son envoi au président de la Commission de la santé et des services sociaux, en mai dernier, cette demande demeure toujours sans réponse.

La députée libérale de Westmount-Saint-Louis estime qu'il est urgent d'évaluer l'efficacité, l'adéquation et l'accessibilité des moyens déjà en place, et ainsi voir quelles autres mesures complémentaires pourraient être déployées afin d'accroître la protection de la population face aux intoxications involontaires aux drogues du viol et afin d'assurer une prise en charge adéquate des victimes.

Ce n'est pas la première fois que Mme Maccarone agite un drapeau rouge sur le sujet. Avant sa demande de commission parlementaire, elle avait également déposé une pétition, qui réclamait du gouvernement la mise en place d'un plan de lutte national contre les drogues du viol, mais qui est demeurée lettre morte après le refus des élus caquistes de l'étudier. Elle avait aussi présenté une motion en ce sens qui avait aussi été rejetée du revers de la main par la CAQ.

« Malheureusement, les initiations dans les cégeps et universités sont souvent propices à des débordements et on a vu des horreurs se produire dans le passé. Il est arrivé que les drogues du viol, notamment le GHB, aient été mises en cause et des drames humains auraient pu être évités avec un meilleur encadrement de ce fléau. Comme parlementaire, nous devons pouvoir nous pencher sur la question et explorer des pistes de solution pour mieux protéger nos jeunes. C'est notre devoir. »

-Jennifer Maccarone, députée de Westmount-Saint-Louis et porte-parole de l'opposition officielle en matière de sécurité publique

« Chaque année, la rentrée scolaire est un moment important et festif pour les étudiants. Les retrouvailles avec les camarades, la rencontre avec les professeurs, les soirées dansantes et les jeux d'initiation contribuent à les motiver à retourner au boulot pour la nouvelle session qui débute. Cependant, ces moments privilégiés doivent être vécus dans un environnement sain et sécuritaire pour tous. C'est pourquoi il est devenu impératif d'étudier la question des intoxications involontaires et d'explorer toutes les pistes de solution pour lutter contre cet enjeu de sécurité publique. »

- Michelle Setlakwe, députée de Mont-Royal-Outremont et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'enseignement supérieur

