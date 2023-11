Inglasco continuera de fournir des rondelles de hockey de la plus haute qualité et des produits sous licence aux ligues professionnelles de hockey, une tradition qui perdure depuis des décennies.

SHERBROOKE, QC, le 21 nov. 2023 /CNW/ - Inglasco Inc., une entreprise de premier plan en matière de licences sportives en Amérique du Nord et le plus grand fournisseur mondial de rondelles de hockey, a annoncé aujourd'hui un partenariat avec la toute nouvelle Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF ; en anglais Professionals Women's Hockey League ou PWHL). Ce partenariat positionne Inglasco Inc. comme le fournisseur exclusif de toutes les rondelles sur glace, d'échauffement, d'entraînement et de hockey pour la LPHF. Inglasco exploitera son vaste réseau de distribution et ses canaux de vente au détail pour proposer une gamme de rondelles de hockey de marque LPHF ainsi qu'une sélection complète de marchandises sous licence de la LPHF.

« De la même manière que chaque joueur recherche la plus grande précision dans son tir, nous visons la plus grande précision dans la fabrication de chaque rondelle Inglasco qui entre en contact avec la glace », a déclaré Anthony Fisher, PDG d'Inglasco Inc. « Nous sommes honorés d'être un partenaire à part entière de la LPHF, car elle met en valeur le hockey féminin professionnel au plus haut niveau, marquant l'histoire sur la glace tout en façonnant le futur de ce sport que nous affectionnons. »

« Le choix d'Inglasco comme fournisseur exclusif de rondelles a été motivé par leur excellente réputation », a commenté Chelsea Purcell, Directrice principale, Partenariats d'entreprise, chez LPHF. « Cependant, c'était aussi une décision stratégique. Le partenariat avec Inglasco nous donne la possibilité d'interagir avec notre base de fans grâce à leur expertise en licences pour le lancement de produits à l'effigie de la LPHF. »

À PROPOS D'INGLASCO

Établie à Sherbrooke, au Québec, depuis plus de quatre décennies, Inglasco est reconnue pour la qualité et la fiabilité de ses articles promotionnels sous licence et personnalisés, tout en étant le fournisseur exclusif de rondelles de hockey sur glace pour la LNH, la LAH, l'ECHL et maintenant la LPHF. À la suite de l'acquisition de The Sports Vault par Inglasco en avril dernier, nous détenons maintenant les licences de la LNH, de la LAH, de l'ECHL, de la LPHF, de Hockey Canada, de USA Hockey, de la NFL, de la MLB, de la NBA, de la LCF, de la NCAA et de Soccer Canada.

À PROPOS DE LA LIGUE PROFESSIONNELLE DE HOCKEY FÉMININ

La Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF ; en anglais Professionals Women's Hockey League ou PWHL) est une ligue professionnelle de hockey sur glace en Amérique du Nord. Elle comprend trois équipes au Canada et de trois équipes aux États-Unis, chacune ayant des effectifs composés des meilleures joueuses de hockey féminin au monde. La ligue a tenu son tout premier repêchage de la LPHF en 2023 à Toronto, en Ontario, le 18 septembre 2023. Le début de la saison est prévu pour janvier 2024, avec une saison régulière inaugurale de 24 matchs.

SOURCE Inglasco

Renseignements: Katherine Rowan, Exacto, [email protected], 1 514 825-9828