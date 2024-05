OTTAWA, ON, le 17 mai 2024 /CNW/ - La présidente Nancy Hill, B.A.Sc., LL.B., FCAE, FEC, P. Eng. et le conseil d'Ingénieurs Canada ont le plaisir d'annoncer la nomination de Philip Rizcallah, P. Eng, au poste de chef de la direction de l'organisme, à compter du 6 août 2024. Philip Rizcallah succède à Gerard McDonald, MBA, P.Eng., ICD.D, qui prendra sa retraite après six ans de service au sein de l'organisme.

Philip Rizcallah (Groupe CNW/Ingénieurs Canada)

M. Rizcallah est une voix transformatrice au sein de la profession d'ingénieur depuis plus de trois décennies. Plus récemment, il a occupé le poste de président-directeur général et administrateur général de Normes d'accessibilité Canada. Avant cela, il a dirigé des équipes au Conseil national de recherches Canada en tant que directeur de programme et auparavant, directeur des ressources à l'Unité des codes nationaux de la réglementation du bâtiment.

« Le conseil se réjouit de l'énergie et de l'enthousiasme que Philip apporte à Ingénieurs Canada, déclare Mme Hill. Il a démontré une capacité remarquable à établir des relations, et je sais que sa vision stratégique sera un atout important alors que nous nous nous apprêtons à amorcer notre Plan stratégique 2025-2029. »

« Je suis très enthousiasmé à l'idée de me joindre à l'équipe d'Ingénieurs Canada, indique M. Rizcallah. L'organisme est un porte-parole de premier plan de la profession d'ingénieur au Canada et sert d'exemple pour démontrer à quel point la collaboration est essentielle pour assurer que la profession continue de relever les défis les plus complexes qui touchent le Canada et le monde entier ».

Titulaire d'un permis d'exercice du génie en Ontario, M. Rizcallah a obtenu un baccalauréat en génie mécanique de l'Université technique de la Nouvelle-Écosse et un baccalauréat ès sciences, spécialisé en mathématiques, de l'Université Dalhousie.

Le nouveau chef de la direction a été sélectionné à la suite d'un processus diligent de recherche mené par le Comité de recherche du conseil pour le recrutement d'un chef de la direction, avec le soutien d'une entreprise de recrutement de cadres supérieurs.

Ingénieurs Canada a pour vision de faire avancer le génie canadien grâce à la collaboration nationale. Au nom des organismes canadiens de réglementation du génie, Ingénieurs Canada fournit de l'expertise, des services et des outils pour contribuer à façonner l'orientation et la croissance de la profession d'ingénieur au Canada, établir des normes professionnelles élevées et susciter la confiance du public envers la profession.

