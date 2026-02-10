SURESNES, France, 10 février 2026 /CNW/ - Ingenico, le chef de file mondial des solutions de paiement, annonce aujourd'hui le lancement de sa nouvelle génération d'appareils de paiement AXIUM et d'Ingenico 360, une plateforme infonuagique unifiée conçue pour offrir des expériences de paiement cohérentes et de qualité professionnelle tout en simplifiant les opérations de paiement à grande échelle.

Dévoilé lors de la conférence annuelle de l'entreprise Ingenico Paytech 2026, le nouveau portefeuille offre une base moderne qui accélère l'innovation, simplifie la gestion immobilière et soutient le déploiement rapide de nouveaux services à l'échelle mondiale.

Appareils plus intelligents et plus simples conçus pour les commerçants

La nouvelle famille AXIUM repose sur une architecture commune qui englobe les appareils mobiles, de comptoir, à plusieurs voies, en libre-service, les claviers NIP et les formulaires SoftPOS. Chaque appareil AXIUM partage les mêmes principes de conception de base, est certifié PCI PTS v7 et fonctionne sous Android 14, assurant ainsi une sécurité, une conformité et un comportement constants lors des déploiements mondiaux.

Voici les principales capacités de la nouvelle famille AXIUM :

Architecture unifiée qui simplifie la certification et la gestion du cycle de vie dans divers environnements de paiement

qui simplifie la certification et la gestion du cycle de vie dans divers environnements de paiement Base Android 14 mise à niveau sur le terrain pour les versions futures d'Android

mise à niveau sur le terrain pour les versions futures d'Android Conformité à la norme PCI PTS v7 offrant le plus haut niveau de préparation réglementaire mondial

offrant le plus haut niveau de préparation réglementaire mondial Conception prête pour l'IA optimisée pour des cas d'utilisation réels en combinaison avec Ingenico 360

optimisée pour des cas d'utilisation réels en combinaison avec Ingenico 360 Prise en charge de l'identité numérique, de l'acceptation de stablecoin, de la fidélisation et des reçus numériques

de l'identité numérique, de l'acceptation de stablecoin, de la fidélisation et des reçus numériques Expérience utilisateur intuitive et redessinée avec affichage secondaire, guidage à DEL, flux intégrés, haptiques et signaux audio

« L'engouement autour de notre gamme AXIUM de nouvelle génération, en particulier le DX8 phare, montre à quel point les clients apprécient les appareils qui combinent un design exceptionnel et une véritable force d'entreprise. Avec Ingenico 360, nous leur offrons une plateforme sécurisée et évolutive qui leur permet d'améliorer leur expérience de paiement avec plus de rapidité et de confiance alors que l'avenir des paiements s'accélère », déclare Floris de Kort, chef de la direction d'Ingenico.

Ingenico 360 : Plateforme unifiée unique pour les opérations de paiement

Ingenico 360 est une plateforme conçue pour le nuage qui intègre la gestion des appareils, les services transactionnels, la connectivité des points de vente, les applications, les outils pour les commerçants, les données et les analyses, les reçus numériques et les capacités des développeurs au moyen d'une architecture unique et cohérente. Les services de données communs fonctionnent de façon uniforme sur l'ensemble de la plateforme, offrant une visibilité complète et des renseignements opérationnels plus détaillés.

Ingenico 360 est maintenant en ligne en Europe, en Amérique et en Asie-Pacifique, tirant parti de la présence mondiale d'Ingenico grâce à des dizaines de millions d'appareils de paiement gérés déployés dans le monde entier. L'approche modulaire de la plateforme permet aux clients d'adopter progressivement les services et d'élargir les fonctionnalités au fil du temps, sans repenser l'architecture des environnements existants.

Les capacités de surveillance, d'analyse et de gestion à distance en temps réel permettent une détection proactive des problèmes, une résolution plus rapide et une disponibilité améliorée dans les grands domaines distribués.

« AXIUM et Ingenico 360 ont été conçus ensemble comme une plateforme unique », déclare Erik Vlugt, responsable des produits chez Ingenico. « Avec la famille AXIUM de nouvelle génération, nous offrons une base de paiement unifiée et prête à utiliser l'IA avec des certifications partagées, des chemins de mise à niveau et des capacités étendues. En collaboration avec Ingenico 360, nous permettons à nos clients de prendre de l'expansion à l'échelle mondiale, d'innover plus rapidement et de lancer de nouveaux services sans accroître la complexité opérationnelle. »

Conçus, construits et détenus par Ingenico

Les appareils AXIUM et Ingenico 360 sont tous deux conçus, conçus, sécurisés et pris en charge de bout en bout par Ingenico. Tout le développement matériel, logiciel et cloud est réalisé en France par les équipes d'ingénierie d'Ingenico, donnant à l'entreprise la pleine propriété de l'ensemble de la pile technologique.

Cette approche intégrée assure une solide protection de la PI, une continuité à long terme de la plateforme et la capacité de réagir rapidement à l'évolution des exigences en matière d'innovation, de sécurité, de conformité et de réglementation. Elle est conçue pour tenir compte de la souveraineté des données et des risques géopolitiques de plus en plus importants pour les banques, les acquéreurs et les grands commerçants qui exercent leurs activités à l'échelle mondiale.

À propos d'Ingenico

Ingenico est le chef de file mondial en matière d'acceptation et de services de paiement. Nous aidons nos clients et leurs clients à faire plus avec les paiements. Actifs dans 32 pays et avec plus de 3 000 employés, nous sommes à l'avant-garde du monde du commerce depuis plus de quatre décennies. Avec des dizaines de millions d'appareils de paiement déployés dans le monde entier, alimentés par plus de 2 500 applications, l'entreprise répond aux besoins de millions de consommateurs chaque jour. Grâce à nos solutions intégrées avancées et à notre réseau de partenariats, nous simplifions le monde des paiements et offrons des services à valeur ajoutée pour promouvoir le commerce.

