SURESNES, France, 18 mars 2026 /CNW/ - Ingenico, leader mondial des solutions et services de paiement, s'est associé à Visa, leader mondial des paiements, afin d'améliorer et d'accroître la valeur ajoutée pour ses clients actuels et futurs. La solution combine les terminaux de point de vente intelligents AXIUM d'Ingenico, basés sur Android, avec la plateforme d'acceptation Visa, qui inclut des services de passerelle et de gestion des risques.

Ingenico AXIUM Visa

En s'appuyant sur la vaste expérience de Visa dans le domaine du commerce électronique, cette collaboration permettra de développer les options de paiement innovantes d'Ingenico, de garantir des transactions en ligne fluides et d'offrir des solutions omnicanales évolutives conçues pour répondre aux divers besoins des clients. Elle s'appuiera sur l'expertise en magasin de la plateforme Android AXIUM d'Ingenico, qui offre des fonctionnalités robustes et des interfaces conviviales.

Le principal élément de cette collaboration est une plateforme qui assure la pré-certification technique avec la Visa Acceptance Platform, ce qui réduira considérablement les délais de mise sur le marché tout en respectant les multiples exigences du secteur et en matière de paiement. Elle couvrira des cas d'utilisation dans le commerce de détail, les petites et moyennes entreprises et la restauration, et permettra également la participation de tiers (éditeurs de logiciels indépendants).

Grâce à cette collaboration, Ingenico et Visa continueront à révolutionner les solutions de paiement. Ce partenariat simplifiera le processus d'autorisation sécurisée des paiements en magasin et aidera les commerçants et les partenaires à développer plus rapidement leurs activités en réduisant la complexité et le coût des certifications et du développement de plateformes.

À propos d'Ingenico

Ingenico est le leader mondial de l'acceptation des paiements et des services. Nous aidons nos clients et leurs clients à faire plus avec les paiements. Présents dans 32 pays, avec plus de 3 000 employés, nous sommes à l'avant-garde de l'écosystème commercial depuis plus de quatre décennies. Avec des dizaines de millions d'appareils de paiement déployés dans le monde entier, alimentés par plus de 2 500 applications, l'entreprise répond chaque jour aux besoins de millions de consommateurs. Grâce à nos solutions intégrées avancées et à notre réseau de partenariats, nous simplifions le monde des paiements et apportons des services à valeur ajoutée pour faire avancer le commerce.

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SOURCE Ingenico

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