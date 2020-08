Infrastructures scolaires - Le béton continue de passer avant l'éducation

MONTRÉAL, le 20 août 2020 /CNW Telbec/ - En réaction à l'annonce du ministre de l'Éducation concernant l'investissement de 3,7 milliards de dollars pour les infrastructures scolaires, la présidente de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), Sonia Ethier, rappelle attendre toujours un niveau d'investissement comparable pour les services directs aux élèves et espère que le déploiement des nombreux chantiers mettra à profit l'expertise du personnel de soutien scolaire.

« Les montants dédiés aux infrastructures sont certainement bienvenus, mais au rythme des investissements, les écoles risquent de se transformer en coquilles vides. Les milliards en infrastructures perdront tout leur sens s'ils ne s'accompagnent pas d'investissements majeurs dans les services directs aux élèves, dans l'enseignement, le personnel de soutien et le personnel professionnel. L'image parle d'elle-même : la même semaine où le ministre de l'Éducation ajoute à peine 20 millions de dollars non récurrents (l'équivalent d'environ 6 500 dollars par école) pour l'ajout de services aux élèves et qui disparaîtront l'an prochain, il ouvre les vannes pour l'ajout de 3,7 milliards dans les infrastructures! Quand on regarde les colonnes d'investissements dans nos écoles, il y a de quoi se préoccuper de la vision du gouvernement Legault qui accorde l'importance au béton avant l'éducation », s'inquiète Sonia Ethier.

Également, la présidente de la Centrale demande au gouvernement de maximiser l'implication du personnel de soutien scolaire dans la mise en œuvre de ses nombreux chantiers. « Le personnel de soutien scolaire est compétent et outillé pour fournir plusieurs des services nécessaires à la construction, l'agrandissement, la transformation et la rénovation des écoles du Québec. L'expertise existe déjà dans le réseau scolaire et avant de recourir au privé, nous espérons que le gouvernement mettra à profit la compétence de ses propres employés », de conclure Sonia Ethier.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Sébastien Marcil, Attaché de presse de la CSQ, Cellulaire : 438 356-4545

Liens connexes

http://www.lacsq.org/