Infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source - Près de 3,7 M$ pour la réalisation de 11 projets d'infrastructures

QUÉBEC, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer la sélection de 11 projets d'infrastructures (voir l'annexe au communiqué), dans le cadre du Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP).

Ces initiatives, sélectionnées dans le cadre du troisième et dernier appel à projets du PGDEP, représentent un investissement total du gouvernement du Québec de 3 695 697 $. Elles contribuent à la gestion durable des eaux de pluie à la source dans le domaine municipal, dont la visée est de recréer les conditions naturelles d'écoulement des eaux en facilitant leur infiltration dans le sol.

Rappelons que le PGDEP favorise la mise en place d'infrastructures innovantes comme l'aménagement d'infrastructures végétalisées, de places publiques écoresponsables ou encore de projets proposant la réfection de ruelles facilitant la rétention des eaux de pluie.

Citations :

« C'est une fierté de soutenir des municipalités dans la réalisation d'espaces qui contribuent au développement de milieux de vie durables, sains et de qualité. Cette action est nécessaire alors que nous devons tous nous adapter aux nouvelles réalités climatiques. Au total, ce sont 27 initiatives innovantes que notre gouvernement aura soutenues à travers ce programme et plus de 9,7 millions de dollars qu'il aura investis. Les municipalités sauront certainement en inspirer d'autres à contribuer à rendre notre Québec plus vert. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Le programme a contribué au développement d'actions concrètes en faveur d'une gestion plus durable des eaux de pluie. Grâce à ces trois appels à projets, 19 municipalités pourront mettre en place de nouvelles pratiques qui auront des effets positifs sur l'environnement et sur leur communauté. »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques

Faits saillants :

Liens connexes :

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMHqc

linkedin.com/company/ministere-des-affaires-municipales-et-de-l-habitation

Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place

d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP)

LISTE DES 11 PROJETS ACCEPTÉS Troisième appel à projets Municipalité Description du projet Aide financière accordée Municipalité de Notre-Dame-du-Portage Aménagement d'un stationnement avec infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source. 47 310 $ Municipalité de Vallée-Jonction Implantation d'infrastructures vertes de gestion durable des eaux pluviales à la source dans le secteur Coteau des Sables. 29 068 $ Ville de Longueuil Prolongement du boulevard Béliveau avec implantation de noues végétalisées. 255 970 $ Ville de Montréal, arrondissement Rosemont - La Petite‑Patrie Construction de saillies de trottoir végétalisées drainantes. 500 000 $ Ville de Neuville Place publique écoresponsable : Intégration d'infrastructures vertes de gestion durable des eaux de pluie à la source sur le stationnement du site du presbytère et de l'église/bibliothèque. 450 405 $ Ville de Nicolet Aménagement de jardins de pluie autour de l'aréna Pierre‑Provencher. 93 944 $ Ville d'Otterburn Park Réhabilitation des infrastructures de gestion pluviale de six rues par l'implantation de noues engazonnées. 500 000 $ Ville de Québec Amélioration du drainage par des ouvrages d'infiltration dans le secteur résidentiel des Eaux-Fraîches. 457 500 $ Verdissement et gestion optimale des eaux pluviales du nouveau stationnement de la base de plein air de Sainte‑Foy. 500 000 $ Ville de Saint-Basile-le-Grand Construction d'un stationnement en pavé perméable. 361 500 $ Ville de Trois-Rivières Réfection d'une ruelle avec l'aménagement d'infrastructures visant la rétention des eaux de pluie à la source. 500 000 $ Total accordé : 3 695 697 $ Source : ministère des Affaires municipales et de l'Habitation Mars 2021

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Renseignements: Sources : Bénédicte Trottier Lavoie, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 514 686-7100; Geneviève Richard, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 418 952-6352; Information : Équipe des relations de presse, Direction des communications du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, 418 691-2015, poste 83746