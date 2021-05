Infrastructures culturelles - Ottawa et Québec financent la rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson à Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 28 mai 2021 /CNW/ - Les gouvernements du Canada et du Québec, en partenariat avec la Ville de Trois-Rivières, ont annoncé un financement total de 36,6 millions de dollars pour rénover et moderniser la salle J.-Antonio-Thompson.

L'annonce a été faite aujourd'hui en présence du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, l'honorable François-Philippe Champagne, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna; du lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes, M. Pablo Rodriguez; de la ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy; du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, M. Jean Boulet; et du maire de Trois-Rivières, M. Jean Lamarche.

Les travaux comprendront notamment : l'agrandissement de l'aire d'accueil, de la billetterie et du foyer; le remplacement d'une centaine de sièges; le réaménagement des loges et des sièges pour permettre une meilleure vision; l'agrandissement des loges des artistes; l'ajout de salles multifonctionnelles pour les événements spéciaux; et la réfection de la toiture, de l'isolation et des installations électriques. Grâce à ce projet, la salle J.-Antonio-Thompson pourra offrir une expérience digne des plus grandes salles de spectacle du Québec en assurant une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite et en améliorant le confort et l'expérience de tous les spectateurs.

Le gouvernement du Canada fournit 10 millions de dollars dans ce projet par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement du Québec y injecte 10 millions de dollars provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. La Ville de Trois-Rivières y contribuera également avec plus de 16 millions de dollars.

Grâce à ce partenariat, le Canada et le Québec s'efforcent de réduire les incidences de la pandémie de COVID-19, de garantir la santé et la sécurité de la population, d'accompagner les entreprises et de promouvoir la création d'emplois, la croissance économique et le financement des infrastructures culturelles.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures culturelles aident à bâtir des collectivités fortes, dynamiques et inclusives. La rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson améliorera l'accessibilité de ce site patrimonial et encouragera la diffusion d'événements culturels de haut calibre dans la région de la Mauricie. Le plan d'infrastructure du Canada contribue à renforcer nos communautés et à créer les emplois d'aujourd'hui et de demain. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« La rénovation de la salle J.-Antonio-Thompson est une bouffée d'air frais pour les artistes, les créateurs et tout le monde à Trois-Rivières. Ça montre aussi la collaboration des gouvernements du Canada et du Québec pour faire sortir Trois-Rivières de la pandémie et créer de bons emplois avec la relance économique. Ensemble, nous sommes là pour les familles d'ici. »

Pablo Rodriguez, lieutenant du Québec et leader du gouvernement à la Chambre des communes

« L'amélioration d'un lieu de cette envergure aura des répercussions bénéfiques sur la relance économique du milieu culturel et pour l'économie de la région. Ces nouvelles installations consolideront le statut de la salle J.-Antonio-Thompson en tant que pôle de diffusion culturelle majeur en Mauricie. Grâce à ce partenariat, un investissement dans un projet d'une telle amplitude devient possible et ne fait que des gagnants. En premier lieu, les citoyennes et les citoyens de Trois-Rivières, qui auront accès à une offre culturelle de qualité dans un cadre invitant dont ils seront fiers, puis nos artistes et créateurs en arts de la scène, qui pourront évoluer dans des lieux conçus pour les mettre en valeur. »

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

« C'est une excellente nouvelle pour le dynamisme culturel de Trois-Rivières. Ces travaux représentent bien plus que du mortier, de la brique et du béton. C'est un investissement pour notre économie, notre qualité de vie et aussi notre créativité. C'est un véritable tonique administré aux institutions et aux organisations qui contribuent à une meilleure vie sociale et communautaire dans nos villes et nos villages. L'amélioration de ce lieu de diffusion, objet de fierté ancré dans l'identité mauricienne, fera en sorte qu'il pourra continuer de jouer longtemps un rôle bénéfique pour le dynamisme de notre région tout en confirmant son statut de haut lieu de la culture pour les Trifluviennes et les Trifluviens. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

« L'annonce d'aujourd'hui, nous l'accueillons avec une grande joie. Grâce à ces contributions, nous misons sur une offre de productions de très grande envergure tout en bonifiant grandement l'expérience des spectateurs. Grâce à ce soutien, nous réaffirmons la position de chef de file de Trois-Rivières dans l'offre culturelle tant en Mauricie qu'à l'échelle provinciale. La salle J.-Antonio-Thompson est déjà reconnue comme l'une des plus belles au Québec. C'est un joyau. Je suis très heureux pour Trois-Rivières et pour tous les amateurs de produits culturels : c'est pour eux qu'on fait ça. »

Jean Lamarche, maire de Trois-Rivières

Faits saillants

Dans le cadre du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC), le gouvernement fédéral prévoit, entre 2018 et 2028, un financement de plus de 7,5 milliards de dollars au Québec pour des projets visant les infrastructures communautaires, culturelles et récréatives, les infrastructures vertes, le transport en commun et les infrastructures dans les collectivités rurales et nordiques.

Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec s'inscrit dans la vision du programme Investir dans le Canada et de l'Entente bilatérale intégrée.

Le ministère de la Culture et des Communications met en œuvre le sous-volet des infrastructures culturelles du PIIC, qui dispose d'une enveloppe de 100 millions de dollars, soit 50 millions de dollars provenant du gouvernement fédéral et 50 millions de dollars provenant du Québec, pour améliorer la qualité et l'accessibilité des infrastructures culturelles dans la province.

SOURCE Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications

Renseignements: Sources : Chantalle Aubertin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613 941-0660, [email protected]; Louis-Julien Dufresne, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Culture et des Communications, 418 380-2310; Information : Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613 960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Courriel : [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388