OTTAWA, ON, le 3 mars 2022 /CNW/ - Tandis que le Canada fait des progrès dans la lutte contre la COVID-19, les Canadiens cherchent de nouvelles façons de rester en santé et d'accéder en toute sécurité aux services dont ils ont besoin. Pour s'assurer que les gens puissent continuer à profiter de tout ce que les collectivités ont à offrir, les administrations locales et les partenaires des collectivités adaptent leurs espaces et leurs services de manière à assurer la sécurité et la santé des résidents, à soutenir la reprise économique, à créer des emplois et à bâtir des collectivités dynamiques.

Aujourd'hui, Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est jointe à Andrea Dicks, présidente de Fondations communautaires du Canada, et à Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada, pour annoncer des projets dans le cadre de la deuxième ronde de financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS). Étaient également présents des représentants de projets permettant de transformer des espaces publics dans tout le pays, notamment Nicole Marcia et Jessica Barudin de la Yoga Outreach Society, Connie Baines de la municipalité de Pond Inlet et Karine Boudreau de la municipalité de Petit-Rocher.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars visant à créer des espaces sûrs et à améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie plus de 650 projets dans tout le pays, soit dans chaque province et territoire. Cet investissement aidera les Canadiens à accéder aux espaces publics et aux services communautaires, à se rassembler à une distance sûre tout en respectant les directives en matière de santé publique et à se rendre là où ils doivent aller.

Les trois projets suivants, qui feront l'objet d'un investissement combiné de 341 750 $, montrent comment les investissements dans des infrastructures de petite échelle peuvent avoir des répercussions importantes sur les gens et les collectivités.

La municipalité de Pond Inlet, au Nunavut, utilisera ces fonds pour un projet qui permettra de renforcer le système alimentaire local en offrant aux résidents un accès gratuit à des fruits et légumes frais et cultivés localement. Grâce à la création d'un jardin communautaire hydroponique, la municipalité offrira une solution de rechange aux aliments achetés en magasin et soutiendra la Mittima Food Bank Society locale.

La municipalité de Petit-Rocher, au Nouveau-Brunswick, investira les fonds dans un projet visant à créer un complexe communautaire d'apprentissage en plein air. Cette installation fournira un espace où les organisations locales pourront organiser des événements et des classes d'étudiants, ainsi qu'aménager un jardin communautaire où les personnes âgées pourront socialiser en toute sécurité. Cette installation constituera un lieu accessible et sûr pour ceux qui cherchent des options sécuritaires et en plein air pour apprendre et établir des liens sociaux avec d'autres membres de leur collectivité.

Le financement de la First Nations Women's Yoga Initiative, créée par la Yoga Outreach Society en Colombie-Britannique, aidera à mettre au point un cours de formation pour les femmes et les personnes bispirituelles afin qu'elles puissent acquérir les compétences nécessaires pour intégrer le yoga et les pratiques de pleine conscience dans leur vie, en combinaison avec les pratiques autochtones traditionnelles. L'initiative de la Yoga Outreach Society permettra de développer des approches fondées sur la force et la capacité de guérison et de bien-être au sein de ces communautés en créant un réseau de facilitateurs autochtones dans la province, qui élargira l'accès à la pratique du yoga de manière sûre et culturellement pertinente.

Face à la pandémie, les collectivités ont fait preuve de résilience et de créativité. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie les collectivités tandis qu'elles vont de l'avant et créent des espaces sécuritaires pour tous.

Citations

« Depuis le début de la pandémie, les Canadiens ont fait preuve d'un incroyable sens de la solidarité et de l'entraide. Le contexte nous a forcés à trouver des moyens créatifs de nous rapprocher et de nous rassembler en toute sécurité en tant que collectivité. Notre gouvernement a collaboré avec des partenaires locaux et communautaires comme la Yoga Outreach Society, la municipalité de Pond Inlet et la municipalité de Petit-Rocher pour les aider à s'adapter et à améliorer la qualité de vie des gens. Des projets comme ceux-ci sont essentiels pour renforcer les collectivités et faire en sorte qu'elles soient résilientes aujourd'hui et dans les années à venir. »

Jennifer O'Connell, secrétaire parlementaire du ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités et députée de Pickering-Uxbridge, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé appuie des organismes communautaires de tout le pays pour que les gens se rassemblent dans leur collectivité, que ce soit en personne ou en mode numérique, et en respectant les mesures de santé publique. Ces projets montrent à quel point les collectivités sont créatives et ingénieuses en créant des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens d'établir des liens entre eux et d'avoir accès à des espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente, Fondations communautaires du Canada

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé nous permet de mieux comprendre la vraie raison d'être et le potentiel des infrastructures, c'est-à-dire trouver des moyens mieux adaptés et plus équitables pour permettre aux gens d'établir des liens, de résoudre des problèmes et de créer des espaces communautaires pour tous. L' incroyable accueil qu'a reçu le programme d'un bout à l'autre du pays montre à quel point les Canadiens sont prêts à former des partenariats et à travailler ensemble au profit des collectivités. Ces projets représentent une occasion d'aider les collectivités à sortir de la pandémie en étant plus résilientes, plus accessibles et plus dynamiques. »

Mary W. Rowe, présidente et PDG, Institut urbain du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été créée pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles relevant de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaille avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à candidatures ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaille avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le deuxième appel de projets a été lancé le 14 mai 2021 et a pris fin le 25 juin 2021. La liste complète des projets financés se trouve sur le site Web de Fondations communautaires du Canada .

