Infractions à la LPC - RPM Expérience déclarée coupable

QUÉBEC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - L'Office de la protection du consommateur annonce que RPM Expérience (9299-3385 Québec inc.) et son président, M. Dario Musto, ont été déclarés coupables par le tribunal, le 9 novembre 2023 à Longueuil, le 21 décembre 2023 à Montréal et le 4 mars 2024 à Québec, d'infractions à la Loi sur la protection du consommateur (LPC). L'entreprise a écopé d'amendes totalisant 15 605 $ et son président, 7239 $.

L'Office leur reprochait d'avoir utilisé un prétexte pour solliciter la vente de tours de voitures de luxe, soit le fait d'avoir gagné un concours. Le tribunal les a également condamnés pour avoir négligé de rembourser dans les 15 jours des clients qui avaient dûment résolu leur contrat.

L'entreprise et son président avaient plaidé coupable à des infractions semblables (entre autres), en janvier et en mai 2022.

RPM Expérience, qui a fermé ses portes, était située au 445A, boulevard Industriel, à Saint-Eustache.

