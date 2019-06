Informations importantes sur le service d'autobus d'exo vers Montréal pour la fin de semaine du 28 juin

MONTRÉAL, le 27 juin 2019 /CNW Telbec/ - Exo souhaite informer sa clientèle que, malgré la fermeture complète du pont Champlain le 28 juin 2019 à compter de 23 h, tous ses circuits d'autobus de la couronne sud en direction de Montréal sont maintenus.

En direction Montréal, les circuits d'autobus emprunteront le nouveau pont Samuel-de-Champlain. Toutefois, puisque les autobus emprunteront le pont Jacques-Cartier en direction sud jusqu'au 2 juillet 5 h, des délais variables sont à prévoir.

Circuits d'autobus affectés

Secteur Le Richelain 321 323 Secteur Chambly-Richelieu-Carignan 400 401 Secteur Roussillon 130

Il est à noter également que le pont Jacques-Cartier sera également fermé dans les deux directions le 29 juin de 20 h 30 à 23 h 30. Dans ces circonstances, ces mêmes lignes d'autobus seront détournées vers le terminus Longueuil dès 19 h le 29 juin. Le retour à la normale est prévu dès le 30 juin au matin.

Circuits d'autobus affectés et emplacements au terminus Longueuil

Lignes déviées Date et heure Assignation de quai au terminus Longueuil 130 exo Roussillon À compter de 19 h le samedi 29 juin. Retour à la normale dès le 30 juin au matin. Porte 20 (aile C) 321 exo Le Richelain Porte 21 (aile C) 323 exo Le Richelain Porte 21 (aile C) 400 exo CRC Porte 23 (aile C) 401 exo CRC Porte 23 (aile C)

Des titres aller-retour donnant accès au métro de la Société de transport de Montréal (STM) seront remis aux clients à la sortie des autobus au terminus Longueuil.

À propos d'exo

Depuis le 1er juin 2017, exo exploite les services de transport collectif réguliers par autobus et de transport adapté des couronnes nord et sud, ainsi que le réseau de trains de la région métropolitaine de Montréal. Le réseau d'exo compte 6 lignes de trains, 237 lignes d'autobus et 60 lignes de taxibus. Deuxième plus grand exploitant de transport collectif du Grand Montréal, exo a assuré plus de 45 millions de déplacements en 2018, dont près de 700 000 en transport adapté. exo.quebec

SOURCE exo

Renseignements: Informations aux médias : Louis-André Bertrand, Conseiller - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, medias@exo.quebec; Catherine Maurice, Conseillère - Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, medias@exo.quebec