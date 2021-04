Informations erronées sur Québecor inc. dans un article du Toronto Star

MONTRÉAL, le 10 avril 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de la parution d'un article erroné dans le Toronto Star d'aujourd'hui concernant Québecor inc., veuillez trouver ci-après une déclaration du président du conseil d'administration de Québecor inc., le très honorable Brian Mulroney.

« Le Toronto Star a publié aujourd'hui un article du journaliste Jacob Lorinc qui cite et commente les récents résultats financiers de Québecor et allègue des changements importants au niveau des conseils d'administration et de la direction de Québecor inc. et de Québecor Média inc., allant même jusqu'à prédire que Robert Dépatie deviendrait le nouveau dirigeant de l'entreprise sans préciser davantage son rôle.

Il est rare qu'un journal avec une réputation comme celle du Toronto Star puisse publier un article à ce point fondamentalement erroné sur chacune des facettes abordées. Comment un journaliste peut-il ne pas savoir que Robert Dépatie a quitté Québecor en 2014 et qu'il occupe maintenant un poste d'administrateur au sein du conseil d'administration de Rogers Communications inc., et ce, depuis 2017?

Il serait trop long de corriger chacune des erreurs commises quant aux résultats financiers de Québecor inc. tant elles sont nombreuses et préférons référer le lecteur au communiqué des résultats financiers de l'entreprise publiés le 25 février 2021. Mentionnons cependant l'impossibilité de concilier le commentaire du journaliste à l'effet que les résultats de Québecor auraient déçu les attentes des analystes financiers, alors que le titre de Québecor inc. a atteint son sommet historique le 17 mars 2021.

L'entreprise s'attend à ce que le Toronto Star rétablisse les faits afin que le public ne continue pas d'être ainsi faussement informé. Rappelons que la responsabilité visant les informations économiques véhiculées par les éditeurs de nouvelles est grande lorsqu'il s'agit de sujets aussi importants que des changements à la direction d'une entreprise publique, dont les titres se transigent à la bourse.

Brian Mulroney

Président du conseil d'administration de Québecor inc. »

