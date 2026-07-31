Infobase est nommé par TIME parmi les meilleures entreprises mondiales de technologies de l'éducation en 2026

NEW YORK, 31 juillet 2026 /CNW/ -- Infobase annonce ce jour avoir été nommé parmi les meilleures entreprises mondiales de technologies de l'éducation de 2026 par TIME, un palmarès élaboré en partenariat avec Statista. La liste a évalué plus de 6 500 entreprises de technologies de l'éducation dans le monde à l'aune de la solidité financière et de l'impact sectoriel, et dresse le classement des 500 entreprises les plus performantes. Infobase s'est hissée dans la moitié supérieure du palmarès mondial.

« Être nommé parmi les plus grandes entreprises de technologies d'éducation par TIME, sur une échelle mondiale, revêt pour moi une signification particulière en raison de mon parcours personnel. Il y a des années, j'ai vu la technologie prendre quelque chose que les enseignants faisaient déjà bien et le rendre possible à une échelle qu'aucun enseignant ne pouvait atteindre seul. Je pense qu'on est au même moment avec les bibliothèques. Je constate tous les jours le déficit de littératie informationnelle, chez des gens intelligents et confiants qui ne peuvent pas étayer une opinion avec un fait concret. Les bibliothécaires savent comment faire. Ils maîtrisent tranquillement cette compétence depuis des générations, et ce qu'Infobase construit est un moyen d'étendre cette maîtrise à la portée de chaque salle de classe. »

-- Bill Rieders, chef de la direction, Infobase

TIME ouvre sa couverture de la liste sur une note optimiste, citant un rapport 2025 de l'UNESCO qui montre que les taux mondiaux d'alphabétisation ont augmenté de façon constante au cours de la dernière décennie. Toutefois, l'UNESCO mesure les compétences de base en littératie (lecture et écriture) et admet que ses statistiques « n'incluent pas les compétences en numératie et en littératie spécifiques requises dans les sociétés numériques ».

Bien que la littératie de base soit en hausse, la littératie informationnelle, qui exige des compétences cognitives plus complexes, est mise à rude épreuve. Selon l'Enquête sur les compétences des adultes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de 2023, 26% des adultes des pays de l'OCDE ont obtenu une note égale ou inférieure au niveau 1 en littératie, ce qui signifie qu'ils ont de la difficulté à comprendre l'information écrite de base.

La gamme de produits d'Infobase s'articule autour de cette lacune : des bases de données thématiques, des contenus vidéo et des outils de recherche de renforcement des compétences conçus pour élargir le champ d'action d'un bibliothécaire pour les apprenants qu'il soutient.

« Les bibliothèques ont toujours été l'infrastructure du savoir humain, assurant que ceux qui en ont besoin puissent le trouver, l'évaluer et l'utiliser à bon escient. Cette mission n'a pas changé, et Infobase est fier de soutenir ce travail depuis 85 ans », déclare Rieders. « Chaque université, école et réseau de bibliothèques démontre que cette mission vaut la peine d'être continuée. »

TIME et Statista ont dressé la liste en notant les entreprises sur deux critères : la solidité financière et l'incidence sectorielle. Statista a recueilli des données au moyen de recherches documentaires, de soumissions directes d'entreprises et de ses propres partenariats de données, puis a évalué chaque entreprise en fonction de ces deux dimensions pour établir un classement final. Plus de 6 500 entreprises dans le monde ont été évaluées.

La liste des meilleures entreprises de technologies de l'éducation au monde s'appuie sur un large échantillon du secteur : les applications d'apprentissage des consommateurs, les plateformes de tutorat adaptatives, les logiciels de formation du personnel et les fournisseurs de programmes d'études en primaire et secondaire, entre autres. Dans ce domaine, les entreprises axées sur les bibliothèques sont plutôt rares : Infobase est l'une des deux seules entreprises de la liste dont la mission spécifique est de servir les bibliothèques. Parmi ces deux entreprises, Infobase est le seul acteur organisé spécifiquement autour de la littératie informationnelle.

À propos d'Infobase

Infobase est un fournisseur de solutions de littératie informationnelle qui dessert les écoles et les districts de la maternelle à la 12e année, les collèges et universités, les bibliothèques publiques et les employeurs. Grâce à une suite intégrée de bases de données, de vidéos en continu, de collections de livres numériques et d'outils pédagogiques, Infobase aide les élèves, les clients et les professionnels à acquérir les compétences durables nécessaires pour découvrir, évaluer et appliquer les connaissances en toute confiance. Quatre-vingt-cinq ans d'excellence éditoriale informent les marques de confiance -- y compris Facts on File, Learn360, Credo Reference, Films on Demand, The Mailbox®, The World Almanac, Vault et Bloom's -- grâce à des plateformes modernes en phase avec les programmes scolaires. Pour en savoir plus, visitez infobase.com.

SOURCE Infobase

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