NEW YORK, 30 janvier 2026 /CNW/ - Infobase, leader des contenus éducatifs numériques et des solutions d'apprentissage, a annoncé aujourd'hui l'élargissement de son partenariat stratégique avec Criterion Pictures, faisant progresser la distribution du portefeuille complet d'Infobase sur les marchés canadiens de la maternelle à la 12e année, du milieu universitaire et des bibliothèques publiques.

Dans le cadre de l'entente élargie, Criterion Pictures, qui fait partie intégrante de l'activité de distribution non commerciale d'Anuvu, deviendra le distributeur canadien officiel de la gamme complète de produits d'Infobase. S'appuyant sur une relation de longue date, Criterion Pictures a déjà distribué certains produits vidéo Infobase au Canada, y compris Learn360, Classroom Video On Demand et la collection World Cinema.

Le partenariat amélioré vient à l'appui de la plateforme d'apprentissage intégrée d'Infobase, qui regroupe des bases de données de référence, des vidéos en continu et des ressources pédagogiques, afin d'apporter un soutien plus cohérent et axé sur les besoins aux établissements canadiens. Les écoles, les collèges, les universités et les bibliothèques publiques du Canada bénéficieront d'un accès simplifié à l'ensemble des ressources numériques d'Infobase, conçues pour développer la culture de l'information et perfectionner les compétences en recherche.

« Nous sommes heureux d'approfondir notre collaboration avec Criterion Pictures », a déclaré Bill Rieders, Directeur Général d'Infobase. « Ce partenariat élargi nous permet de soutenir plus efficacement les éducateurs et les bibliothécaires canadiens en leur donnant accès à l'ensemble du contenu et des outils d'apprentissage fiables d'Infobase. L'expérience de Criterion Pictures en matière de distribution non commerciale, combinée à l'engagement d'Infobase en matière d'éducation, crée une base solide pour servir les communautés d'apprentissage dans tout le Canada. »

« Fort de plus de 45 ans d'expérience sur le marché canadien, Criterion Pictures est particulièrement bien placé pour proposer des moyens didactiques de grande qualité à l'échelle nationale », a déclaré Ed Murphy, Vice-président Développement commercial. « Nous sommes fiers d'élargir la portée d'Infobase et de soutenir les éducateurs et les apprenants grâce à des ressources intéressantes et alignées sur les programmes scolaires. »

Dans le cadre de l'activité de distribution non commerciale d'Anuvu, Criterion Pictures, établie au Canada, possède une vaste expertise en matière de licences, de distribution et de relations institutionnelles. Dans le cadre de ce partenariat élargi, Criterion Pictures gérera l'ensemble de la distribution, des licences et de l'engagement des institutions eu égard aux produits Infobase dans les écoles, les collèges, les universités et les bibliothèques publiques du Canada.

À propos d'Infobase



Infobase est un fournisseur de premier plan de solutions éducatives desservant les marchés de la maternelle à la 12e année, de l'enseignement supérieur et des bibliothèques publiques dans le monde entier. Depuis plus de 80 ans, Infobase organise des bases de données de référence primées, des plateformes de vidéo en continu, des collections de livres numériques, des ressources pour les enseignants, des didacticiels et plus encore, conçues pour soutenir la culture de l'information, la pensée critique et l'apprentissage tout au long de la vie. Les solutions Infobase permettent à plus de 70 millions d'apprenants d'acquérir des compétences en recherche et de réussir sur le plan scolaire et professionnel.

Suivez Infobase sur LinkedIn pour obtenir d'autres mises à jour ou visitez infobase.com.

A propos de Criterion Pictures et d'Anuvu



Criterion Pictures fait partie intégrante de l'activité de distribution non commerciale d'Anuvu, l'un des plus importants fournisseurs de longs métrages non commerciaux en Amérique du Nord. Elle octroie des licences de longs métrages pour des collèges, des universités, des établissements de détention, des organismes de santé, des lignes d'autobus, des écoles publiques et privées, des musées, des centres des arts d'interprétation, des organisations religieuses, des centres de villégiature, des camps, des parcs et des centres de loisirs. Plébiscitée par les écoles, les collèges, les universités et les bibliothèques publiques, Criterion Pictures est reconnu pour sa grande expertise en matière de licences de contenu, d'accès aux marchés et de relations de longue date entre les secteurs de l'éducation et des bibliothèques.

Anuvu connecte et divertit les passagers du monde entier. Nos solutions primées de contenu et de connectivité sont fiables, évolutives et adaptées aux marques et aux objectifs de service de nos clients. Grâce à une approche flexible et agile, nous optimisons la technologie disponible aujourd'hui tout en la préparant pour demain.

Certains des professionnels les plus aguerris du secteur dirigent nos équipes, et cela, combiné à nos relations de longue date avec nos clients, signifie que nous sommes toujours en mouvement.

Anuvu. Laissez vous embarquer par l'innovation.

Suivez Anuvu sur LinkedIn et X pour obtenir d'autres mises à jour et informations ou visitez le site Web anuvu.com

