MONTRÉAL, le 1er nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le Salon virtuel d'emploi « Pour un réseau public en santé » est une chance unique pour les infirmières et inhalothérapeute de réintégrer le réseau par une embauche facile et accélérée. Cette opération de recrutement massif fait suite aux annonces ministérielles de mesures incitatives destinées au personnel du réseau public.

Quarts de travail favorables, prime du gouvernement de 12 000 $, autogestion des horaires, stabilité, conciliation travail-vie personnelle, de nombreuses mesures sont actuellement mises en œuvre pour offrir au personnel en soins infirmiers et cardiorespiratoires les meilleures conditions de travail et d'exercice possibles, et pour créer un environnement sain et stimulant dans lequel s'épanouir.

Le personnel de soins infirmiers et cardio-respiratoire est invité à prendre rendez-vous dès maintenant sur pourunreseaupublicensante.com avec le recruteur de l'établissement de santé de son choix pour une rencontre qui se tiendra lors du salon virtuel des 4, 5, 6 et 11, 12, 13 novembre. Nul besoin de se déplacer, tout se fera à partir d'une tablette, téléphone ou ordinateur.

Selon la situation, la période d'échange durera entre 15 et 30 minutes et une offre d'emploi conditionnelle pourrait être faite aussi rapidement que dans les 24 h suivant l'entrevue.

Dans les derniers jours, les PDG de 16 établissements du réseau de la santé et des services sociaux et de l'Association des établissements privés conventionnés, avaient d'ailleurs renouvelé leurs engagements pour la consolidation d'un réseau public en santé et ouvert grandes leurs portes pour accueillir les infirmières et inhalothérapeutes souhaitant (ré)intégrer le réseau public.

Établissements signataires :

CISSS de Lanaudière

CISSS des Laurentides

CISSS de Laval

CISSS de la Montérégie-Centre

CISSS de la Montérégie-Est

CISSS de la Montérégie-Ouest

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS du Nord-de-l'Île-de-Montréal

CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal

Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM)

Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine

Centre universitaire de santé McGill (CUSM)

Institut de Cardiologie de Montréal (ICM)

Institut national de psychiatrie légale Philippe-Pinel

Association des établissements privés conventionnés

SOURCE Pour un réseau public en santé, une initiative 514-450

Renseignements: SOURCE Pour un réseau public en santé, une initiative 514-450; Les représentants des médias peuvent communiquer avec les services des relations médias des établissements signataires de l'initiative 514-450. Consultez la liste pour obtenir leurs coordonnées: https://www.msss.gouv.qc.ca/ministere/salle-de-presse/responsables-des-medias-des-etablissements/

