PHILLIPSBURG, N.J., 3 octobre 2024 /CNW/ - INFINITT North America, un important fournisseur de solutions d'imagerie d'entreprise pour les soins de santé, a annoncé aujourd'hui avoir reçu une licence d'instrument médical de Santé Canada pour sa solution de pathologie numérique INFINITT.

La solution de pathologie numérique d'INFINITT (IDPS) est une application en ligne qui permet aux pathologistes de consulter, d'interpréter et de partager des images de pathologie numérique à partir de n'importe quel emplacement. La solution IDPS s'intègre parfaitement aux dossiers médicaux électroniques (DME), aux systèmes d'information de laboratoire et aux archives impartiales à l'égard des fournisseurs, soutenant ainsi les stratégies d'imagerie à l'échelle de l'entreprise. Cette approbation ouvre la voie à l'adoption de la pathologie numérique par les laboratoires et les hôpitaux de partout au Canada, à l'amélioration des flux de travail, à la simplification des comités des thérapies du cancer et à l'amélioration de la collaboration en matière de soins aux patients.

« Nous sommes ravis de recevoir cette approbation, qui reconnaît notre engagement à offrir des solutions de grande qualité et conformes à la réglementation, a déclaré David Smarro, chef de la direction d'INFINITT North America. La pathologie numérique change la donne sur le terrain, et nous sommes fiers d'être à l'avant-garde de cette transformation. »

Le Bureau des matériels médicaux de Santé Canada, qui fait partie de la Direction des produits thérapeutiques, est responsable de l'homologation des instruments médicaux au Canada. Cette approbation confirme que la solution de pathologie numérique d'INFINITT répond aux exigences strictes en matière d'innocuité, d'efficacité et de qualité établies dans la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d'application et le Règlement sur les instruments médicaux.

INFINITT North America ne fournit pas de conseils médicaux sur l'utilisation de ses produits. Les fournisseurs de soins de santé doivent consulter l'étiquetage des produits et les lignes directrices pertinentes de leur société médicale pour obtenir des renseignements sur l'utilisation clinique de la pathologie numérique.

À propos d'INFINITT North America INFINITT North America est un important fournisseur de solutions d'imagerie d'entreprise pour les soins de santé. Nos solutions permettent aux fournisseurs de soins de santé de stocker, de gérer et de partager des images et des renseignements cliniques à l'échelle de l'entreprise, ce qui améliore les flux de travail et les soins aux patients.

