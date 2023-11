Infections respiratoires - La vigilance et la vaccination demeurent les meilleurs moyens de protéger les personnes plus vulnérables

QUÉBEC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Le directeur national de la Santé publique, le docteur Luc Boileau, a fait le point aujourd'hui sur la circulation des infections respiratoires au Québec et la campagne de vaccination qui se poursuit.

Bien que la situation soit différente des années antérieures, le virus de la COVID-19 circule toujours. Plusieurs éclosions sont d'ailleurs survenues dans les milieux de vie pour personnes aînées et dans les hôpitaux du Québec au cours des dernières semaines.

Pour ce qui est des autres infections respiratoires, notons qu'une croissance de la circulation du virus respiratoire syncytial (VRS) est observée. Quant au virus de l'influenza (grippe), sa circulation est toujours à un niveau faible pour l'instant.

La campagne de vaccination se poursuit

La campagne de vaccination contre les virus respiratoires s'est amorcée en octobre. À ce jour, plus de 900 000 doses de vaccin contre la COVID-19 et près de 1,1 million de doses contre l'influenza ont été administrées.

Les tournées mobiles dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) sont terminées. Celles dans les résidences privées pour aînés (RPA) se poursuivent, particulièrement jusqu'à la fin novembre. La vaccination dans les autres milieux de vie où l'on trouve des personnes plus à risque se poursuivra tout au long de la campagne.

La vaccination : le moyen le plus efficace de protéger les plus vulnérables

Le docteur Boileau a rappelé que la vaccination demeure le meilleur moyen de se protéger et de protéger nos proches contre la COVID-19 et l'influenza. Elle est offerte gratuitement à toute la population et est particulièrement recommandée aux personnes à risque de développer des complications si elles contractent ces infections respiratoires, ainsi qu'aux travailleuses et travailleurs du domaine de la santé.

Il est toujours possible de prendre rendez-vous sur le portail Clic Santé pour obtenir les vaccins contre la COVID-19 et l'influenza (grippe saisonnière). L'offre de vaccination est ajustée en continu et de nouvelles disponibilités apparaissent régulièrement. On peut également prendre rendez-vous par téléphone au 1 877 644-4545, du lundi au vendredi, de 8 h à 18 h.

Rappelons qu'il est désormais possible de réserver un seul rendez-vous et d'obtenir les deux vaccins. Il n'y a aucun problème à obtenir les vaccins contre l'influenza et la COVID-19 en même temps.

Faits saillants :

En cette période de l'année, une vigilance accrue est requise afin de protéger les plus vulnérables, d'éviter les engorgements dans les urgences et de limiter le fardeau accru des infections respiratoires pour les milieux de soins. Poser les bons gestes est important pour diminuer les risques de contagion, que ce soit à cause du virus de la COVID-19 ou des autres maladies respiratoires infectieuses :

En présence de fièvre, restez à la maison jusqu'à sa disparition.

En cas de toux nouvelle ou aggravée, de mal de gorge ou de congestion nasale, le port du masque est recommandé lors d'interactions sociales jusqu'à la fin des symptômes.

En cas de symptômes, gardez vos distances avec les autres, autant que possible, et évitez les contacts avec les personnes vulnérables. Si ce n'est pas possible, portez un masque.

Évitez aussi les événements sociaux non essentiels et privilégiez, si possible, les activités à distance, comme le télétravail. Avisez les personnes que vous fréquentez que vous pourriez être contagieux ou contagieuse.

Procédez fréquemment à l'hygiène des mains avec de l'eau tiède et du savon. Une solution à base d'alcool peut être utilisée si vous n'avez pas accès à de l'eau ni à du savon.

Rappelons qu'il a été annoncé que les recommandations concernant la vaccination contre la COVID-19 ont été simplifiées.

Lien connexe :

Pour plus d'information sur les gestes à poser pour limiter la transmission des maladies respiratoires infectieuses : Québec.ca\limitertransmissionmaladie

SOURCE Ministère de la Santé et des Services sociaux

Renseignements: Source : Relations avec les médias, Ministère de la Santé et des Services sociaux, 418 266-8914, [email protected]