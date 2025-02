ROUGEMONT, QC, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Industries Lassonde inc. (TSX: LAS.A) (la « Société ») est heureuse d'annoncer que, conformément à sa politique de dividendes, les porteurs d'actions de catégorie A à droit de vote subalterne et d'actions de catégorie B à droits de vote multiples inscrits aux registres de la Société à la fermeture des bureaux le 24 février 2025, recevront un dividende trimestriel de 1,10 $ par action, payable le 14 mars 2025. Ce dividende est désigné comme un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt du Canada.

À propos de Lassonde

Industries Lassonde inc. est un chef de file de l'industrie des aliments et des boissons en Amérique du Nord. La Société développe, fabrique et commercialise une vaste gamme de produits de marque privée et de marque nationale, incluant des breuvages prêts à boire, des collations à base de fruits ainsi que des concentrés de jus surgelés. Elle est aussi une importante productrice de sauces aux canneberges et de produits alimentaires spécialisés tels que des sauces pour pâtes, des sauces BBQ, des condiments, des soupes ainsi que des bouillons et sauces à fondue. La Société produit, importe et commercialise aussi des vins sélectionnés de plusieurs pays d'origine et produit et commercialise du cidre de pomme et des boissons à base de cidre.

La Société est active dans deux segments de marché :

Les ventes au détail regroupent les ventes effectuées aux détaillants et grossistes en alimentation, dont les chaînes de supermarchés, les marchands indépendants, les grandes surfaces, les clubs-entrepôts ainsi que les grandes chaînes de pharmacies; et

Les ventes aux services alimentaires regroupent les ventes effectuées aux restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles et grossistes desservant ces établissements.

La Société exploite 19 usines situées au Canada et aux États-Unis et compte sur l'expertise de plus de 2 900 employés équivalents temps plein pour offrir des produits de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, visitez le www.lassonde.com.

Numéro d'enregistrement SEDAR : 00002099

SOURCE Industries Lassonde inc.

Pour plus de renseignements : Personne-ressource, investisseurs, Éric Gemme, Chef de la direction financière, Industries Lassonde inc., 450 469-4926, poste 10456, [email protected]; Personne-ressource, médias, Isabelle Nadeau, Industries Lassonde inc.,450-469-4926, poste 10167, [email protected]