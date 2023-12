ST-THOMAS, QC, le 20 déc. 2023 /CNW/ - Industries Harnois a annoncé aujourd'hui la nomination d'André Gareau au poste de chef de l'exploitation. André apporte plus de 35 ans d'expérience en leadership opérationnel et en stratégies d'affaires transformatrices.

L'approche d'André se caractérise par l'amélioration des opérations et l'habilitation des équipes. Il a mené avec succès des changements conformes aux visions stratégiques et aux intérêts des actionnaires. Son leadership se traduit systématiquement par des améliorations significatives et une croissance de l'organisation.

Dans ses fonctions précédentes, André a piloté plusieurs transformations, préparant la prochaine génération de dirigeants. Alors qu'il dirigeait une autre organisation en tant que président-directeur général, André a triplé les revenus, intégré des acquisitions mondiales et fait progresser l'entreprise vers l'industrie 4.0. Ses expériences antérieures montrent un modèle de revitalisation des entreprises, d'augmentation de la rentabilité et d'expansion de la présence sur le marché.

« La vaste expérience d'André Gareau dans le domaine de l'excellence opérationnelle et de la croissance stratégique fait de lui un membre idéal de notre équipe. Nous sommes convaincus qu'André jouera un rôle clé dans la poursuite de notre croissance et de notre succès », a déclaré Patrice Harnois, président.

Yanick Harnois, directeur général, a ajouté : « L'arrivée d'André au sein de notre équipe de direction est une décision stratégique pour Industries Harnois. Son approche de l'efficacité opérationnelle et de la responsabilisation des équipes correspond parfaitement à notre vision de l'avenir. La capacité d'André à transformer et à faire évoluer les entreprises sera inestimable alors que nous continuons à innover et à nous développer. »

À propos des Industries Harnois

Les Industries Harnois, un chef de file mondial dans la création de structures d'acier, ont établi une forte présence internationale depuis leur création en 1965. Spécialisées dans les structures de serres et leurs équipements, elles s'adressent aussi bien aux producteurs de plantes ornementales qu'aux producteurs de légumes. Notre expertise s'étend également à la fabrication de bâtiments en toile, MegaDome, conçus pour l'entreposage, la protection des marchandises et diverses utilisations agricoles. Notre clientèle diversifiée s'étend à toute l'Amérique du Nord et à certaines régions d'Afrique, d'Europe et d'Asie.

