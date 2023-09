Indisponibilité de certains sites gouvernementaux

QUÉBEC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Depuis cette nuit, certains sites du Gouvernement du Québec font l'objet d'une cyberattaque de type « déni de services distribué » consistant à surcharger un site en multipliant les demandes de connexions. Par conséquent, certains sites gouvernementaux pourraient être temporairement indisponibles.

Les spécialistes du ministère de la Cybersécurité et du Numérique ainsi que des organismes concernés effectuent des investigations et veillent à ce que les mesures de mitigation et les correctifs nécessaires soient appliqués afin que la situation puisse être rétablie le plus rapidement possible.

Pour le moment, rien n'indique que les données détenues par le gouvernement ont été compromises.

Au sujet du MCN :

Le ministère de la Cybersécurité et du Numérique a pour mission d'animer et de coordonner les actions de l'État dans les domaines de la cybersécurité et du numérique, de proposer au gouvernement les grandes orientations en ces domaines, de déterminer les secteurs d'activités où il entend agir en priorité et de proposer au gouvernement des mesures en vue d'accroître l'efficacité de la lutte contre les cyberattaques et les cybermenaces au Québec.

