Indio Technologies fait son entrée sur le marché canadien pour simplifier le processus de demande et de renouvellement d'assurances IARD pour les courtiers d'assurance

L'expansion permettra aux professionnels des assurances IARD d'entrer dans le monde numérique

TORONTO, 16 octobre 2019 /CNW/ - Indio Technologies, une société de technologie d'assurance qui simplifie le processus de demande d'assurance des entreprises, a annoncé aujourd'hui son entrée sur le marché canadien avec sa plateforme de gestion du flux de travail conçue pour transformer l'industrie de l'assurance commerciale. Indio offre aux courtiers d'assurance une plateforme en marque blanche qui numérise le processus de demande d'assurance au moyen de formulaires intelligents, ce qui permet d'offrir une expérience plus conviviale lors de la mise en œuvre du processus de demande et de renouvellement d'assurances IARD.

Les courtiers offrent une valeur inestimable à l'industrie de l'assurance; cependant, ils sont actuellement mal outillés pour offrir aux clients une expérience numérique moderne qui raccourcit considérablement le processus de demande et de renouvellement d'assurance, et ce, tout en réduisant la quantité de documents transmis dans les deux sens. De nombreuses tâches internes et administratives de base ne sont pas efficaces et peuvent être rationalisées grâce à l'utilisation de logiciels, permettant ainsi aux courtiers de se concentrer sur des tâches plus techniques et sur le développement commercial.

Indio a créé l'infrastructure technologique nécessaire aux courtiers de services au Canada, conformément à la réglementation canadienne sur le stockage des données et à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Par ailleurs, la société est membre du Centre d'étude de la pratique d'assurance (CEPA). Indio est également partenaire d'associations internationales comme TechAssure et MarshBerry.

« Notre implantation au Canada est un moment historique pour Indio », a déclaré Michael Furlong, chef de la direction et cofondateur d'Indio. « Notre entrée sur le marché canadien élargit considérablement la portée de notre mission qui consiste à offrir tout le potentiel d'une expérience d'assurance en ligne véritablement numérique afin de permettre aux courtiers de mieux faire leur travail et de créer un processus de demande et de renouvellement transparent pour les assurés. »

Au cours des deux dernières années, Indio a introduit plus de 350 sociétés de courtage d'assurance sur le marché américain, dont plus de 40 sociétés parmi les 100 plus importantes au monde. Pour en savoir plus sur Indio, visitez le site useindio.com ou envoyez un courriel à learn@useindio.com.

À propos d'Indio

En 2016, les fondateurs d'Indio, Mike Furlong et Adam Bratt, ont entrepris de moderniser et de numériser le processus de demande et de renouvellement d'assurance. Indio fournit une plateforme de gestion des flux de travail qui propose un ensemble de solutions Web pour les sociétés de courtage d'assurance, les aidant à améliorer leur expérience client et à devenir plus efficaces. Indio a levé environ 30 millions de dollars en capital-risque auprès de Menlo Ventures, 8VC, NEA, Merus Capital, 500 Startups, et plus.

