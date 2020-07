Indigo s'engage à remettre 1 % des profits nets provenant de la vente de livres pour enfants à la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Achetez un livre, changez une vie! Chaque fois qu'elle achète un livre pour enfants chez Indigo, notre clientèle au Canada contribue à mettre des livres à la disposition des enfants des communautés dans le besoin.

TORONTO, le 27 juill. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, Indigo Books & Music Inc. (TSX: IDG) s'est engagée à remettre 1 % des profits nets annuelsi provenant de la vente de livres pour enfants à la Fondation, qui met des livres à la disposition des enfants de communautés dans le besoin au Canada. Maintenant, lorsque les Canadiens et les Canadiennes achètent des livres pour enfants dans un magasin Indigo, Chapters ou Coles, ou sur indigo.ca, ils contribuent à fournir des livres aux enfants dans le besoin. Cette initiative s'inscrit dans les efforts déployés par Indigo pour appuyer la littératie au Canada, ce qu'elle fait avec l'aide de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture.

« Nous avons toujours cru que les livres peuvent changer la vie des enfants, affirme Kirsten Chapman, présidente d'Indigo. Chaque fois qu'elle achète un livre pour enfants chez Indigo, notre clientèle contribue à mettre des livres à la disposition des enfants des communautés dans le besoin. Cette initiative nous permet aussi d'enseigner à nos enfants l'importance de redonner à la collectivité.

À Indigo, nous croyons en un monde où chaque enfant a accès à des livres et peut apprendre à lire avec aisance. Malheureusement, tous les enfants n'ont pas cette chance. Au Canada, 30 % des enfants ne possèdent pas les compétences de base en lecture.ii iii Tous les fonds recueillis dans le cadre de cette initiative seront remis à la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture, qui a pour mission de promouvoir la littératie des enfants dans les communautés dans le besoin.

Depuis sa création en 2004, grâce à la générosité d'Indigo, de son personnel et de sa clientèle, la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture a versé plus de 32 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin, aidant ainsi près d'un million d'élèves.

De plus, à la suite de la fermeture des écoles durant la pandémie de COVID-19, la Fondation a mis en place le Fonds communautaire d'urgence, soit un programme de subventions totalisant 1 million de dollars, pour aider les familles dans le besoin au Canada à se procurer des livres pour leurs enfants.

Pour en savoir plus, visitez indigo.ca. Pour en apprendre davantage au sujet de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture, veuillez visiter le site loveofreading.org/fr.

À propos d'Indigo

Indigo Books & Music Inc. est une société publique canadienne cotée à la Bourse de Toronto (IDG). Indigo est le premier grand magasin culturel au monde. Pour notre clientèle, c'est un lieu de rencontre qui se veut à la fois réel et virtuel, où abondent les livres, la musique, l'art, les idées et de magnifiques produits qui embellissent la vie des gens. Indigo croit en l'importance des livres, de vivre sa vie pleinement et généreusement et de faire preuve de bonté envers les autres. Elle croit aussi que toutes les histoires, petites et grandes, nous rassemblent.

À propos de la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture

Indigo Books & Music inc. a créé la Fondation Indigo pour l'amour de la lecture en 2004 afin d'aider à remédier au sous-financement des bibliothèques dans les écoles publiques. À ce jour, la Fondation a versé plus de 32 millions de dollars à plus de 3 000 écoles dans le besoin partout au Canada, encourageant du coup plus de 1 million d'enfants à développer leur amour de la lecture. Pour en savoir plus sur la Fondation, visitez loveofreading.org/fr.

____________________________ i Pour l'exercice financier 2021, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. ii OQRE, « Rapport provincial de l'OQRE : résultats des écoles élémentaires » (2018), en ligne (les chiffres mentionnés dans le présent document reflètent le rapport en anglais) : http://www.eqao.com/en/assessments/results/assessment-docs-elementary/provincial-report-primary-achievement-results-2018.pdf iii Conseil des ministres de l'Éducation, Canada, « À la hauteur : Résultats canadiens de l'étude PISA de l'OCDE » (2015), en ligne : https://www.cmec.ca/Publications/Lists/Publications/Attachments/365/Book_PISA2015_FR_Dec5.pdf

