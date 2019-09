Indigo Natural Products Management et New Age Marketing s'unissent, et créent plus de possibilités pour les marques du secteur des produits naturels et biologiques

VANCOUVER, le 4 sept. 2019 /CNW/ - Les sociétés Indigo Marketing et New Age Marketing and Brand Management annoncent avoir finalisé la fusion de leurs opérations le 31 août 2019. Les deux entreprises ainsi regroupées continueront leurs activités sous l'entité juridique Indigo Natural Products Management.

Indigo est fière du chemin qu'elle a parcouru dans l'industrie des produits naturels et biologiques depuis les 26 dernières années. D'ailleurs, la force d'Indigo réside dans sa passion et son engagement à l'égard des marques qu'elle représente, et dans les liens exceptionnels qu'elle entretient d'un bout à l'autre du Canada dans le marché de détail. Siégeant à Calgary, New Age Marketing assure depuis 1987 les services de courtage en alimentation dans le secteur canadien des produits alimentaires naturels et biologiques. L'entreprise a joué un rôle primordial dans l'introduction et le soutien de nombreuses marques phares de produits naturels et biologiques dans le marché canadien.

À titre de courtier national, Indigo représente aujourd'hui une gamme encore plus diversifiée des plus importantes marques canadiennes et américaines de produits alimentaires et boissons, de produits de soin personnels et de produits d'entretien naturels. La société continuera d'être sous la direction de son président, Tony Luongo.

« L'industrie canadienne des produits naturels et biologiques continue de changer rapidement. Afin d'assurer une meilleure représentation dans un secteur en évolution constante, la fusion d'Indigo avec New Age apporte de nombreux avantages autant à nos clients qu'aux consommateurs, de dire son président Tony Luongo. Par le biais de nos valeurs, philosophies et passions communes pour le secteur des produits naturels et biologiques, nous nous réjouissons à l'idée de propulser nos organisations regroupées à un nouveau niveau de croissance et de continuer à donner une valeur exceptionnelle à nos clients et à nos partenaires commerciaux canadiens. »

Selon l'Association canadienne des aliments de santé, l'industrie des produits de santé naturels contribue 4 milliards de dollars et l'industrie des produits biologiques 5 milliards de dollars supplémentaires à l'économie canadienne.

Pour un complément d'information sur Indigo Natural Products Management, consultez le https://indigonaturalproducts.com/

