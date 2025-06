KAHNAWAKE, QC, le 26 juin 2025 /CNW/ - INW est une nouvelle plateforme numérique destinée à améliorer la diffusion de nouvelles et d'informations sur les communautés autochtones du Québec.

Initiative de The Eastern Door, INW vise à établir un centre de presse partagé - un hub - où les individus, les journalistes et les organisations peuvent accéder à du contenu sur les communautés autochtones et s'y relier.

Voices Across From Across The Land (Groupe CNW/Indigenous News Wire)

L'objectif d'INW est de combler le manque de nouvelles et d'informations sur les communautés autochtones, leurs histoires, leurs problèmes et leurs activités, en raison de l'absence de couverture générale des communautés autochtones réparties sur le vaste territoire canadien.

Grâce à INW, The Eastern Door tire parti de la puissance de la technologie numérique pour combler le fossé entre les communautés autochtones et les médias grand public, en rendant plus accessibles les nouvelles, les informations et les événements autochtones locaux. En regroupant les nouvelles et les sources d'information, The Eastern Door favorise les liens entre les différents individus, organisations et communautés qui s'intéressent aux affaires indigènes, et construit un écosystème d'information pour servir et soutenir les communautés indigènes.

Les utilisateurs d'INW font partie d'une révolution de l'information qui vise à rendre le contenu autochtone local plus accessible, relatable et utilisable. Cela contribue à soutenir des communautés autochtones plus fortes, mieux informées et plus connectées à travers le Québec.

Bienvenue à INW - Voices From Across the Land !

INSCRIVEZ-VOUS ICI POUR UN ESSAI GRATUIT DE 3 MOIS

SOURCE Indigenous News Wire

Pour plus d'informations : Hugh Maynard, Qu'anglo Communications, [email protected], 877-782-6456 x 704