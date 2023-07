Les travailleurs au pays estiment que l'équilibre travail-vie personnelle et la flexibilité sont plus satisfaisants en juillet qu'ils ne l'étaient le mois dernier. Résultat, le score national de bonheur au travail est en hausse.

TORONTO, le 26 juill. 2023 /CNW/ - Après avoir baissé au mois juin, l'Indice de bonheur au travail (l'« Indice ») d'ADP Canada de juillet révèle que les travailleurs au Canada rapportent être plus heureux, avec une augmentation des niveaux de bonheurs pour la majorité des régions et pour presque toutes les générations. En revanche, les travailleurs au Québec, en Colombie-Britannique, ainsi que les baby-boomers étaient les seuls travailleurs à rapporter une légère baisse de leurs scores de bonheur au travail.

Le score national de bonheur au travail pour juillet 2023 est de 6,7/10, ce qui représente une hausse de 0,1 point par rapport à juin 2023.

« L'augmentation du bonheur global des travailleurs au Canada, associée à une plus grande satisfaction à l'égard de l'équilibre travail-vie personnelle et de la flexibilité en juillet va dans le sens de la notion selon laquelle les travailleurs seraient plus heureux en été, car c'est généralement une période où beaucoup prennent une pause bien méritée, explique Heather Haslam, vice-présidente du marketing d'ADP Canada. En plus de prendre des congés et de prioriser les activités en dehors du travail, certaines entreprises ont également mis en œuvre des politiques d'été, telles que des heures d'été ou des heures réduites le vendredi, encourageant potentiellement une augmentation du score national de bonheur au travail que nous avons vu ce mois-ci. »

Faits saillants de l'Indice de bonheur au travail de juillet 2023

Score national de bonheur au travail 6,7/10 (+0,1)*

Ventilation des indicateurs

Indicateur primaire : 6,9/10 (+0,1) *



Indicateurs secondaires :



Équilibre travail-vie personnelle : 6,9/10 (+0,1)*





Reconnaissance et soutien : 6,5/10 (-0,1)*





Rémunération et avantages sociaux : 6,2/10 (+0,1)*





Options d'avancement de carrière : 6,0/10 (+0,1)*

L'Indice de juillet révèle que l'indicateur primaire de bonheur au travail est de 6,9, en légère hausse comparativement à juin (6,8/10). Cela indique qu'en juillet, 44 % des travailleurs au pays se sentent satisfaits de leur rôle et de leurs responsabilités actuelles au travail. L'équilibre travail-vie personnelle et la reconnaissance continuent d'être les indicateurs secondaires les plus hauts ce mois, bien que celui de la reconnaissance connaisse une légère baisse par rapport au mois dernier.

L'Indice de juillet révèle également des changements positifs en ce qui a trait aux sentiments de bonheur au travail pour la plupart des travailleurs à travers les générations et les régions du pays :

Score national de bonheur au travail : aperçu générationnel

Baby-boomers (59+) : 7,2/10 (-0,1)*

La génération Z (18-26) : 6,7/10 (+0,2)*

Les milléniaux (27-42) : 6,7/10 (+0,1)*

La génération X (43-58) : 6,6/10 (+0,2)*

Aperçu des scores régionaux de bonheur au travail

Québec : 7,0/10 (-0,1)*

Sask/ Manitoba : 6,8/10 (+0,4)*

: 6,8/10 (+0,4)* Colombie-Britannique : 6,7/10 (-0,1)*

Alberta : 6,6/10 (+0,2)*

: 6,6/10 (+0,2)* Ontario : 6,6/10 (+0,2)*

: 6,6/10 (+0,2)* Canada atlantique: 6,5/10

« Alors que les travailleurs du Québec continuent d'être les plus heureux au pays pour un troisième mois consécutif, la Saskatchewan et le Manitoba ont connu la plus forte augmentation du score régional de bonheur au travail avec +0,4 point et ont atteint ce mois-ci leur score le plus élevé jamais enregistré », poursuit Mme Haslam.

À propos de la méthodologie de l'Indice de bonheur au travail

L'Indice de bonheur au travail est mesuré mensuellement au moyen d'un sondage administré par Maru Public Opinion au nom d'ADP Canada et est réalisé par les experts en échantillonnage et en collecte de données de Maru/Blue. L'enquête est menée au cours de la première sejuinne de chaque mois déclaré à des fins de cohérence et demande à plus de 1 200 adultes canadiens employés sélectionnés au hasard (y compris des employés et des travailleurs indépendants) qui sont des panélistes en ligne de Maru Voice Canada d'évaluer une série de facteurs liés au lieu de travail, sur une échelle de 1 à 10. Les écarts dans ou entre les totaux par rapport aux tableaux de données sont dus à l'arrondissement.

Les résultats sont pondérés selon l'éducation, l'âge, le genre et la région (et au Québec, la langue) pour correspondre à la population, selon les données du recensement. Il s'agit de s'assurer que l'échantillon est représentatif de l'ensemble de la population adulte du Canada. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de cette taille a une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de +/- 2,8 %, 19 fois sur 20.

L'Indice continuera d'être publié le dernier mercredi du mois, les prochains résultats devant être publiés le mercredi 30 août 2023.

À propos d'ADP Canada

Concevoir de meilleures façons de travailler grâce à des produits de pointe, à des services haut de gamme et à des expériences exceptionnelles, qui permettent aux personnes d'atteindre leur plein potentiel. Solutions de RH, de talent, de gestion du temps, d'avantages sociaux et de paie. Les données nous informent et nos solutions sont axées sur le développement des personnes.

Pour plus d'informations sur ADP Canada, visitez www.adp.ca ou suivez-nous sur Twitter @ADP_CDA.

