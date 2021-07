Cette nouvelle solution change la donne pour simplifier l'embauche massive

TORONTO, le 6 juill. 2021 /CNW/ - Indeed, le principal site de recherche d'emploi au Canada, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Indeed Plateforme d'embauche, une solution qui permet aux employeurs de gérer directement sur Indeed tout le processus d'embauche, de l'affichage aux entrevues, sans autre logiciel. Grâce à cette plateforme, tout se fait beaucoup plus rapidement : les candidats retenus peuvent commencer à travailler en quelques jours seulement au lieu de quelques semaines.

Avec Indeed Plateforme d'embauche et grâce aux réseaux combinés d'Indeed et de sa société-sœur Glassdoor, les employeurs peuvent se faire remarquer par des millions de chercheurs d'emploi partout au Canada. Les employeurs peuvent aussi automatiser de façon unifiée les processus de recherche, de sélection et d'entrevue de candidats intéressants avec Indeed Entrevues, notre nouvel outil vidéo d'entrevue.

« Chez Indeed, notre mission est d'aider les gens à décrocher un emploi, et depuis un an et demi, nous sentons que notre travail est plus déterminant que jamais », affirme Chris Hyams, PDG d'Indeed. « Nous avons lancé Indeed Entrevues l'an dernier, dans la foulée de la pandémie, avec l'objectif de permettre aux chercheurs d'emploi de faire des entrevues vidéo de façon simple et sûre. Nous travaillons maintenant à repenser les étapes entre la recherche d'emploi et l'entrevue, pour faire de l'embauche un processus plus simple, plus rapide et plus humain. Nous voulons faire en sorte que trouver un emploi soit aussi simple que d'appuyer sur un bouton, et Indeed Plateforme d'embauche représente un pas de plus dans la bonne direction ».

L'outil Indeed Plateforme d'embauche aide les employeurs à accélérer leurs processus d'embauche d'une façon simple, rapide et plus humaine. Les employeurs définissent leurs propres objectifs de présélection, de sorte que tout chercheur d'emploi qui correspond au profil recherché peut demander une entrevue directement sur la plateforme. En passant moins de temps sur des tâches devant être faites à la main, les employeurs peuvent se concentrer sur leurs interactions avec les candidats de qualité.

« En permettant des communications directes, cette solution règle de réels problèmes pour les chercheurs d'emploi et les employeurs », explique Maggie Hulce, vice-présidente principale chez Indeed. « Nous éliminons les tâches administratives qui ralentissent le processus pour les employeurs, comme la lecture des CV et la coordination des entrevues. Les chercheurs d'emploi ont quant à eux une façon directe de faire valoir leurs compétences auprès des recruteurs ».

Les chercheurs d'emploi dont le profil répond aux critères peuvent immédiatement passer à l'étape de l'entrevue, ce qui apporte une transparence bien nécessaire au processus d'envoi de candidature. Depuis le lancement de l'outil Indeed Plateforme d'embauche aux États-Unis, plus de 430 000 entrevues ont été réalisées sur Indeed.

« Si un employeur doit rapidement agrandir ou rebâtir son équipe, les approches traditionnelles pour trouver des candidats, analyser leurs CV et organiser des entrevues peuvent sembler terriblement lentes », poursuit Mme Hulce. « Il est préférable pour le candidat et pour l'employeur que les étapes préalables à l'entrevue soient automatisées, et que l'accent soit mis sur l'aspect relationnel, un élément incontournable de toute embauche rapide ».

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées ici. Des conseils en matière d'entretien et des ressources pour les demandeurs d'emploi sont disponibles sur le Guide de carrière d'Indeed.

À propos d'Indeed :

Plus de gens se trouvent un emploi sur Indeed que partout ailleurs. Indeed est le site de recherche d'emploi numéro un au monde (comScore, mars 2020) et permet aux chercheurs d'emploi de consulter des millions de postes dans plus de 60 pays et en 28 langues. Plus de trois millions d'employeurs utilisent Indeed pour trouver et recruter des candidats, ce qui en fait le plus gros site d'emploi au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Plus de 250 millions de personnes cherchent des emplois, envoient leur CV et se renseignent au sujet d'employeurs sur Indeed chaque mois. Indeed permet de réaliser 2,5 fois plus d'embauches que tous les autres sites d'emplois de marque réunis (BreezyHR, 2019). Pour en savoir plus, visitez le emplois.ca.indeed.com.

