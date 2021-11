Cette nouvelle fonctionnalité permet aux employés actuels et anciens d'évaluer les entreprises sur une échelle d'un à cinq grâce à une simple affirmation : « Je me sens heureux au travail la plupart du temps ». De plus, les répondants sont interrogés sur les dimensions clés qui déterminent le bien-être et le bonheur au travail, notamment le sentiment d'appartenance, l'inclusivité, la rémunération, la souplesse, la valorisation, l'appui de la direction, le stress, l'utilité, l'énergie, et ainsi de suite. Ces données sont calculées et affichées à côté de la Note de bonheur au travail sur la Page Entreprise de l'employeur sur Indeed. Avec plus de 5,5 millions de sondages sur le bonheur déjà réalisés sur le site d'Indeed à travers le monde, ces données constituent la plus grande étude au monde sur le bonheur au travail.

« En tant que plus grand site d'emplois au Canada et dans le monde, nous voulons clarifier l'expérience que les gens vivent au travail et identifier comment nous pouvons l'améliorer. Notre mission est d'aider les gens à trouver un emploi -- et dans cette optique, notre objectif est de définir un standard pour mesurer et améliorer le bonheur au travail, et d'augmenter le nombre de personnes qui sont heureuses au travail, » a déclaré LaFawn Davis, vice-présidente groupe chez Indeed. «La Note de bonheur au travail indique à quel degré les gens sont heureux au sein des entreprises et la possibilité de voir les facteurs qui y contribuent : de l'inclusivité au sentiment d'appartenance en passant par le fait se sentir énergisé et encouragé à réussir. Cette transparence peut aider les chercheurs d'emploi et les employeurs à faire de meilleurs choix et contribuer à construire un meilleur monde du travail.»

La Note de bonheur au travail et ses principales dimensions ont été développées sous la direction de la Dre Sonja Lyubomirsky , professeure émérite de psychologie et vice-présidente de l'Université de Californie, Riverside, et du Dr Jan-Emmanuel De Neve , professeur d'économie et directeur du Centre de recherche sur le bien-être (Wellbeing Research Centre) à l'Université d'Oxford.

« Après avoir consacré des années à étudier les délimitations du bien-être des employés, je suis ravi de participer à cette initiative d'Indeed en raison de son ampleur inégalée et de son importante contribution à l'avancement de notre compréhension collective du bonheur au travail », a déclaré Dr Jan-Emmanuel De Neve, professeur d'économie et directeur du Centre de recherche sur le bien-être (Wellbeing Research Centre) à l'Université d'Oxford. « La profusion des données et des résultats contribuera à faire comprendre ce qui est réellement à l'origine du bonheur au travail. Je crois que ce projet aidera finalement plus de gens à trouver un emploi qui leur convient mieux et, espérons-le, commencera à augmenter le bonheur dans le monde du travail. »

Le manque de bonheur est l'une des principales raisons pour lesquelles les Canadiens envisagent de quitter un emploi.

Les données d'Indeed démontrent qu'en 2021, seuls 48 % des chercheurs d'emploi canadiens étaient d'accord avec l'affirmation : « Je me sens heureux au travail la plupart du temps » dans le cadre de leur lieu de travail. D'autres recherches démontrent que le manque de bonheur est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens envisagent de démissionner. Dans une étude menée sur l'état du bonheur au travail au Canada en 2021 , réalisée par Forrester à la demande d'Indeed, un répondant sur cinq a répondu que le fait de ne pas être heureux au travail la plupart du temps était l'une des principales raisons pour lesquelles il envisagerait de nouvelles opportunités. La bonne nouvelle ? 97 % des personnes interrogées pensent que le bonheur au travail est possible.

De plus amples informations sur la Note de bonheur au travail et l'étude 2021 sur le bonheur au travail sont disponibles ici. Les chercheurs d'emploi et employeurs peuvent en apprendre davantage sur l'utilisation de la Note de bonheur au travail sur le Guide de carrière d'Indeed et le Centre de Leadership d'Indeed.

À propos d'Indeed

Davantage de personnes trouvent un emploi sur Indeed que partout ailleurs. Indeed est le site de recherche d'emploi numéro un au monde (comScore, mars 2020) et permet aux chercheurs d'emploi de consulter des millions de postes dans plus de 60 pays et en 28 langues. Plus de trois millions d'employeurs utilisent Indeed pour trouver et recruter des candidats, ce qui en fait le plus gros site d'emplois au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Chaque mois, plus de 250 millions de personnes cherchent des emplois, envoient leur CV et font des recherches sur les entreprises sur Indeed. Indeed permet de réaliser 2,5 fois plus d'embauches que tous les autres sites d'emplois de marque réunis (BreezyHR, 2019). Pour en savoir plus, visitez emplois.ca.indeed.com .

