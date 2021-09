« La mission d'Indeed est d'aider les gens à trouver un emploi, et nous savons à quel point il est important pour nous de mener à bien cette mission sur le marché du travail actuel. Nous pensons également que trouver un emploi devrait être plus rapide et plus simple, c'est pourquoi nous lançons notre initiative Journées d'entrevues au Canada afin de mettre rapidement en relation les chercheurs d'emploi avec un large éventail d'entreprises qui embauchent actuellement. », a déclaré Maggie Hulce, vice-présidente senior chez Indeed. « Nous sommes ravis de nous associer à un si grand nombre de nos clients pour permettre aux gens à travers tout le pays d'accéder à ces emplois disponibles le plus rapidement possible. »

L'initiative Journées d'entrevues consiste en des entretiens virtuels organisés par des employeurs utilisant Indeed Plateforme d'embauche , une nouvelle solution qui aide les chercheurs d'emploi à entrer rapidement en contact avec des employeurs qui recrutent pour des postes correspondant à leurs compétences et aptitudes. Les chercheurs d'emploi dont le profil répond aux critères d'embauche peuvent immédiatement passer à l'étape de l'entrevue.

Indeed collabore également avec un certain nombre d'organisations à but non lucratif à travers le pays dans le cadre de cette initiative : certains centres de Renaissance (GoodWill) et L'étoffe du succès (Dress for Success) aideront à atteindre les chercheurs d'emploi dans leurs communautés et leur offriront le soutien et les ressources dont ils ont besoin pour trouver du travail.

Des postes sont disponibles dans plus de 55 entreprises participantes, dans des secteurs d'activité variés, tels que les restaurants A&W, Michael Garron Hospital et Groupe CGI. Les chercheurs d'emploi peuvent trouver toutes les entreprises participantes et postuler aux postes ouverts sur ca.indeed.com/journees-dentrevues . Pour obtenir des ressources gratuites sur la préparation aux entretiens virtuels, consultez le Guide de carrière d'Indeed .

À propos d'Indeed

Davantage de personnes trouvent un emploi sur Indeed que partout ailleurs. Indeed est le site de recherche d'emploi numéro un au monde (comScore, mars 2020) et permet aux chercheurs d'emploi de consulter des millions de postes dans plus de 60 pays et en 28 langues. Plus de trois millions d'employeurs utilisent Indeed pour trouver et recruter des candidats, ce qui en fait le plus gros site d'emploi au Canada, aux États-Unis et à l'échelle mondiale. Chaque mois plus de 250 millions de personnes cherchent des emplois, envoient leur CV et font des recherches sur les entreprises sur Indeed. Indeed permet de réaliser 2,5 fois plus d'embauches que tous les autres sites d'emplois de marque réunis (BreezyHR, 2019). Pour en savoir plus, visitez emplois.ca.indeed.com .

SOURCE Indeed

Renseignements: [email protected]