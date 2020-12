La livraison à domicile ou la collecte à l'auto de cartes-cadeaux facilite les achats de cadeaux pour les Fêtes durant la pandémie de COVID-19

ATLANTA, le 17 décembre 2020 /CNW/ - InComm Payments, une entreprise chef de file mondiale en matière de technologie de paiement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait élargi son partenariat avec Longo's dans la province canadienne de l'Ontario en offrant la livraison de cartes-cadeaux par l'intermédiaire de Grocery Gateway.

L'entente est une extension du partenariat de sept ans entre InComm Payments et Longo's, un épicier détaillant traditionnel qui compte 36 magasins en Ontario, où InComm Payments gère le programme de cartes prépayées et de cartes-cadeaux du détaillant. Grocery Gateway est le service de livraison de produits d'épicerie de Longo's.

Les clients de Grocery Gateway auront la possibilité de choisir parmi une variété de cartes-cadeaux et de cartes prépayées de différentes valeurs. Les cartes peuvent être achetées pour être livrées en même temps que les autres produits, avec la possibilité d'une livraison directe à domicile ou d'une collecte à l'auto (offerte à certains établissements de Longo's).

« Nous nous appuyons sur le succès de notre programme de cartes prépayées et de cartes-cadeaux avec Longo's en y ajoutant continuellement de nouveaux produits et services. En offrant de nouvelles options de livraison, nous pouvons contribuer à simplifier l'expérience d'achat des clients de Longo's grâce à une solution conviviale en ces temps difficiles, a déclaré Frank Juliano, vice-président principal à l'international pour InComm Payments. Grâce à Longo's, qui a fait une mise en œuvre rapide, nous serons en mesure d'offrir ce service supplémentaire à leurs clients juste à temps pour la période des Fêtes. »

« En tant que l'un des premiers épiciers en ligne de l'Ontario, lancé en 1997, nous sommes fiers de pouvoir répondre aux besoins de nos clients au fur et à mesure que leurs intérêts et leurs habitudes d'achat évoluent, déclare Joseph Longo, vice-président du commerce électronique et de l'immobilier de Longo's. Grâce à InComm Payments, nous sommes heureux d'offrir désormais aux clients du Grocery Gateway plus d'options de cadeaux et de services, et ce, en plus des produits de qualité et de fraîcheur exceptionnelle de Longo's sur lesquels peuvent compter les clients. »

