TORONTO, le 11 déc. 2023 /CNW/ - La Banque Scotia est fière d'annoncer qu'elle figure à l'indice de durabilité Dow Jones - Amérique du Nord (DJSI) pour une sixième année de suite.

La Banque Scotia s'est classée dans la tranche supérieure de 4 pour cent des banques du monde entier, selon l'évaluation Corporate Sustainability Assessment 2023 (CSA) de S&P Global du 8 décembre 2023. Le score obtenu à cette évaluation indique si l'entreprise peut figurer à l'indice DJSI, une référence sérieuse pour l'évaluation des pratiques et du rendement en ce qui a trait aux priorités environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). La Banque Scotia a obtenu le score le plus élevé à ce jour parmi les banques d'Amérique du Nord évaluées selon cette grille.

« Nous sommes fiers que la Banque Scotia soit reconnue par S&P comme un chef de file en matière de durabilité, puisqu'elle figure à l'indice de durabilité Dow Jones - Amérique du Nord et se classe au premier rang à ce jour parmi les banques d'Amérique du Nord, affirme Scott Thomson, président et chef de la direction de la Banque Scotia. Nous sommes résolus à aider nos clients dans leur démarche de durabilité et à agir avec eux pour tendre vers un avenir plus résilient. Les efforts que nous déployons pour offrir un environnement inclusif et procurer le meilleur à nos clients, à nos employés et à nos collectivités sont reconnus encore cette année. Bravo à tous les BanquiersScotia pour cette réalisation importante. »

C'est aussi le reflet des efforts que déploie la Banque pour s'attaquer aux défis mondiaux et soutenir une croissance inclusive, durable et rentable. La Banque Scotia s'est classée dans la tranche supérieure de 10 % des banques évaluées dans les catégories suivantes : stratégie relative au climat, gouvernance d'entreprise, sécurité de l'information et cybersécurité, et indicateurs des pratiques de travail. La Banque s'est aussi très bien classée dans les catégories éthique des affaires, inclusion financière, développement du capital humain, protection de la vie privée et finance durable.

Exemples d'activités de la Banque en 2023 pour appuyer l'action climatique et le virage carboneutre :

Mobilisation de 132 milliards de dollars en financement lié au climat depuis le 1 er novembre 2018, sur la cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030. Un cadre public présente les activités qui contribuent à cette cible.

novembre 2018, sur la cible de 350 milliards de dollars d'ici 2030. Un cadre public présente les activités qui contribuent à cette cible. Ajout à son plan de transition du critère de 1,5 degré comme cible fondée sur la science pour le secteur automobile. La cible intérimaire vise à réduire de 36 % d'ici 2030 l'intensité de carbone de ses émissions financées au sein de son portefeuille de financement automobile (par rapport au portefeuille de 2019).

Publication du rapport « Cultiver la résilience : Soutenir le secteur agricole canadien pour assurer une croissance durable », qui présente une analyse et dix principes directeurs pour mettre en place des solutions durables dans ce secteur.

Depuis un an, la Banque Scotia a aussi renforcé la confiance, l'inclusion et la résilience économique partout dans le monde où elle exerce ses activités :

Investissement de plus de 100 millions de dollars dans plus de 200 organisations dans le monde par l'entremise de ScotiaINSPIRE depuis 2021. ScotiaINSPIRE, c'est le programme d'investissement de 500 millions de dollars sur 10 ans pour développer la résilience en contribuant à la suppression des obstacles à la réussite et en facilitant l'accès aux études supérieures et aux possibilités d'emploi.

Cinquième anniversaire de L'initiative Femmes de la Banque Scotia et participation de plus de 25 000 entrepreneures à ses programmes. Dans le cadre de cette initiative, la Banque Scotia a déployé 8 milliards de dollars de capital, s'approchant de son objectif de 10 milliards d'ici 2025 pour les entreprises canadiennes détenues ou dirigées par des femmes.

Note ESG de « AAA » décernée par MSCI pour une troisième année de suite, ce qui comprend sa désignation de leader pour la gouvernance d'entreprise et l'obtention du score le plus élevé possible, comme seulement 5 % de ses pairs dans le monde (au 31 octobre 2023).

Depuis six ans en 2023, la Banque Scotia figure à l'indice d'égalité des genres de Bloomberg, qui suit la performance de sociétés cotées en bourse s'étant engagées à faire preuve de transparence quant à la communication de leurs données sur les genres.

Pour en savoir plus sur l'approche et l'action de la Banque Scotia en ce qui a trait aux priorités ESG, consultez les pages Responsabilité et impact de la Banque Scotia.

Pour en savoir plus sur le DJSI et l'indice pour l'Amérique du Nord, cliquez ici.

