Incitatif pour le retour d'enseignants retraités : une mesure intéressante, à élargir

QUÉBEC, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) est favorable à la stratégie dévoilée par Québec pour répondre aux besoins criants des milieux scolaires, en mettant en place un incitatif financier visant le retour d'enseignants récemment retraités.

« Cette mesure est assurément un pas dans la bonne direction pour le réseau, qui est aux prises avec une pénurie de personnel enseignant depuis plusieurs années. L'AQCS propose que cet incitatif financier puisse être adapté et élargi à d'autres catégories de personnel en éducation, soit le personnel de soutien, professionnel et cadre, et où le manque de ressources humaines est également problématique », soutient M. Jean-François Parent, président-directeur général de l'AQCS.

Profil de l'AQCS

L'Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) représente plus de 2 400 cadres œuvrant au sein des 72 centres de services scolaires du Québec. Ils sont le rouage essentiel du réseau scolaire québécois. Ils occupent des fonctions de conseil et d'encadrement dans les centres administratifs, les établissements scolaires ainsi que dans les centres d'éducation aux adultes et de formation professionnelle des centres de services scolaires francophones et anglophones.

